Succederà questa notte: il nuovo film di Nanni Moretti sarà un altro adattamento di Nevo

In un'intervista al quotidiano Il Messaggero Nanni Moretti ha parlato del suo nuovo film che si intitolerà Succederà questa notte e sarà dopo Tre piani ancora un adattamento di un racconto dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Ecco tutti i dettagli.

Il prossimo film di Nanni Moretti sarà una storia d'amore, si intitolerà Succederà questa notte e sarà "tratto liberamente" da alcuni racconti contenuti nella raccolta Legami di Eshkol Nevo, pubblicata in Italia da Gramma Feltrinelli. Lo ha anticipato per la prima volta il regista nel corso di un'intervista a Ilaria Ravarino sul quotidiano Il Messaggero.

Di nuovo lo scrittore israeliano, quindi, dopo Tre piani, uno dei film del regista che ha più diviso pubblico e critica. Le riprese partiranno il prossimo 1 settembre fra Spagna, Roma e Torino, protagonisti Jasmine Trinca, a vent'anni da l'ultima volta, nel Caimano, e Louis Garrel, in una produzione Sacher Film e Fandango in collaborazione con Rai Cinema, con la sceneggiatura di Valia Santella e Federica Pontremoli, insieme a Moretti stesso.

Un libro che, "senza parlare dell'attualità, riesce a raccontare i nostri sentimenti di oggi, le nostre paure, le difficoltà nelle relazioni e le nostre speranze", come ha dichiarato il regista, ottimamente ripreso dopo i due infarti dell'ultimo anno. Parlando di Trinca, che in un suo film, La stanza del figlio, ha esordito nella recitazione, nell'intervista dice "posso dire con una certa sicurezza che, se non fosse stata scelta, oggi sarebbe una bravissima archeologa. Non aveva alcuna intenzione di fare questo mestiere".