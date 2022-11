Studio Ghibli con la Lucasfilm per Star Wars? Prossime Star Wars Visions in arrivo?

News Cinema

Lo Studio Ghibli sui social ha annunciato una sua collaborazione con la Lucasfilm: erano i grandi assenti dalle Star Wars Visions... forse c'era un buon motivo?

Nei primi mesi del 2023 arriverà su Disney+ in streaming la nuova stagione di Star Wars Visions, i cortometraggi anime realizzati da studi prestigiosi e ambientati nella galassia lontana lontana di Star Wars: i primi nove erano stati pubblicati oltre un anno fa, e c'è attesa per il nuovo set di storie. Tra gli autori al primo giro mancava ancora lo Studio Ghibli, la celebre casa di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. L'assenza non peserà ancora per molto.

Studio Ghibli e Lucasfilm, cosa c'è all'orizzonte per Star Wars?

Considerando il sibillino e vago teaser condiviso dallo Studio Ghibili su Twitter, che vede i loghi dello studio e della Lucasfilm insieme negli stessi secondi, è quasi un bene che la patria della creatività del fu Isao Takahata e Hayao Miyazaki non sia stata esplicitamente annunciata come ingranaggio dei prossimi Star Wars Visions su Disney+. Perché un annuncio così separato fa pensare non solo a un loro contributo alla serie, ma pure a più grandi cose, a un progetto interamente realizzato dallo studio, film o serie che sia.

A voler essere più precisi, nel teaser non si parla chiaramente di Star Wars, e anche se è normale associare la Lucasfilm a quel mondo, nulla ci impedisce di sognare nuove avventure di Indiana Jones cucinate dallo Studio o, cosa forse anche più consona alla poetica ghibliana, uno spin-off di Labyrinth - Dove tutto è possibile, perché no? Willow tenderemmo a escluderlo, visto che peraltro il suo revival dal vero a episodi è già in decollo il 30 novembre sulla piattaforma. È il caso di dirlo, più che mai: rimaniamo sintonizzati.