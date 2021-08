Star Wars: Visions, Disney+ mostra un nuovo trailer dell'antologia di anime e svela il cast vocale

News Serie TV

La serie arriverà in streaming, con 9 episodi, il 22 settembre.

9 storie diverse realizzate da 7 famigerati studi di anime giapponesi e ambientate nell'universo di Star Wars. Se le premesse vi sembrano già interessanti, aspettate di vedere il nuovo trailer di Star Wars: Visions appena diffuso da Disney+ in due versioni, doppiato in giapponese e in inglese (qui in basso vi proponiamo la versione inglese e in fondo all'articolo quella in giapponese). La serie, una collezione di corti diversi l'uno dall'altro ma tutti ambientati nella Galassia lontana lontana più famosa di sempre, arriverà in streaming il 22 settembre. Intanto, il servizio di video in streaming ha reso nota anche la lunga lista delle voci giapponesi e di quelle inglesi dei doppiatori coinvolti: tra questi - solo per citarne alcuni - ci sono anche Lucy Liu, Neil Patrick Harris, George Takei, Alison Brie e Joseph Gordon-Levitt.

Star Wars: Visions: I dettagli della serie animata di Disney+

Per la prima volta il franchise di Star Wars si avventuerà nel mondo dell'anime, sebbene le storie della Galassia lontana lontana abbiano tratto spesso ispirazione dalla mitologia giapponese e dai film di Akira Kurosawa. Ogni studio coinvolto nella realizzazione di uno o più episodi ha portato le sue influenze, la propria prosettiva e la propria particolare sensibilità in ciascuna storia che vedremo sul piccolo schermo. Queste nuove "visioni", per citare il titolo, esploreranno ulteriormente quel patrimonio culturale attraverso stili di animazione unici e allo stesso tempo radicati nella tradizione degli anime giapponesi.

Gli studi coinvolti

Gli studi che hanno preso parte al progetto sono Kamikaze Douga per Il duello, Geno Studio (Twin Engine) per Lop and Ochō, Studio Colorido (Twin Engine) per Tatooine Rhapsody, Trigger per I gemelli e Il vecchio, Kinema Citrus per La sposa del villaggio, Science Saru per Akakiri e T0-B1, e Production IG per Il nono Jedi. “Le loro storie mostrano l'intero spettro di narrazioni audaci che si trovano nell'animazione giapponese; ognuna di queste sarà raccontata con una freschezza e una voce che ampliano la nostra comprensione di cosa può essere una storia di Star Wars e celebrano una galassia che è stata di grande ispirazione per così tanti storyteller visionari", ha dichiarato in una nota James Waugh, vice presidente dei contenuti franchise di Lucasfilm e produttore esecutivo di Visions.

Il cast vocale

Ecco, nel dettaglio, tutti gli attori che hanno prestato la loro voce ai personaggi della serie, nella versione in giapponese e in quella in inglese.

Il duello (Kamikaze Douga studio)

Voci giapponesi: Masaki Terasoma (Ronin), Akeno Watanabe (capo dei banditi), Yūko Sanpei (capovillaggio)

Voci inglesi: Brian Tee (Ronin), Lucy Liu (capo dei banditi), Jaden Waldman (capovillaggio)

Tatooine Rhapsody (Studio Colorido/Twin Engine)

Voci giapponesi: Hiroyuki Yoshino (Jay), Kōusuke Gotō (Geezer), Akio Kaneda (Boba Fett), Masayo Fujita (K-344), Anri Katsu (Lan)

Voci inglesi: Joseph Gordon-Levitt (Jay), Bobby Moynihan (Geezer), Temuera Morrison (Boba Fett), Shelby Young (K-344), Marc Thompson (Lan)

I gemelli (TRIGGER)

Voci giapponesi: Junya Enoki (Karre), Ryoko Shiraishi (Am), Tokuyoshi Kawashima (B-20N)

Voci inglesi: Neil Patrick Harris (Karre), Alison Brie (Am), Jonathan Lipow (B-20N)

La sposa del villaggio (Kinema Citrus)

Voci giapponesi: Asami Seto (F), Megumi Han (Haru), Yūma Uchida (Asu), Takaya Kamikawa(Vaan), Yoshimitsu Shimoyama (Izuma), Mariya Ise (Saku)

Voci inglesi: Karen Fukuhara (F), Nichole Sakura (Haru), Christopher Sean (Asu), Cary-Hiroyuki Tagawa (Valco), Andrew Kishino (Izuma), Stephanie Sheh (Saku)

Il nono Jedi (Production I.G.)

Voci giapponesi: Chinatsu Akasaki(Kara), Tetsuo Kanao (Juro), Shin-ichiro Miki (Zhima), Hiromu Mineta (Ethan), Kazuya Nakai (Roden), Akio Ōtsuka, (Narrator), Daisuke Hirakawa (Hen Jin)

Voci inglesi: Kimiko Glenn (Kara), Andrew Kishino (Juro), Simu Liu (Zhima), Masi Oka (Ethan), Greg Chun (Roden), Neil Kaplan (Narrator), Michael Sinterniklaas (Hen Jin),

T0-B1 (Science Saru)

Voci giapponesi: Masako Nozawa (T0-B1), Tsutomu Isobe (Mitaka)

Voci inglesi: Jaden Waldman (T0-B1), Kyle Chandler (Mitaka)

Il vecchio (TRIGGER)

Voci giapponesi: Takaya Hashi (Tajin), Kenichi Ogata (il vecchio), Yuichi Nakamura (Dan)

Voci inglesi: David Harbour (Tajin), Jordan Fisher (Dan), James Hong (il vecchio)

Lop & Ocho (Geno Studio/Twin Engine)

Voci giapponesi: Seiran Kobayashi (Lop), Risa Shimizu (Ocho), Tadahisa Fujimura (Yasaburo), Taisuke Nakano (ufficiale imperiale)

Voci inglesi: Anna Cathcart (Lop), Hiromi Dames (Ocho), Paul Nakauchi (Yasaburo), Kyle McCarley (ufficiale imperiale)

Akakiri (Science Saru)

Voci giapponesi: Yū Miyazaki (Tsubaki), Lynn (Misa), Chō (Senshuu), Wataru Takagi (Kamahachi),Yukari Nozawa (Masago)

Voci inglesi: Henry Golding (Tsubaki), Jamie Chung (Misa), George Takei (Senshuu), Keone Young (Kamahachi), Lorraine Toussaint (Masago)