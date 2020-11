Stronger: la vera storia di Jeff Bauman e la sua intervista con Jake Gyllenhaal

News Cinema

Uscito al cinema in Italia nel luglio del 2018, Stronger - Io sono più forte è il film sulla vera storia di Jeff Bauman che abbiamo intervistato a Roma insieme a Jake Gyllenhaal.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma nell'ottobre del 2017, il film drammatico Stronger - Io sono più forte racconta gli attentati alla maratona di Boston avvenuti nel 2013 in cui morirono tre persone e oltre duecento rimasero ferite. A differenza del film Boston - Caccia all'uomo che racconta la ricerca dei due terroristi ceceni, la storia di Stronger si focalizza sulla tremenda esperienza vissuta dal giovane Jeff Bauman che a causa dell'esplosione riportò ferite tali, che solo l'amputazione delle gambe avrebbe potuto salvargli la vita. Jake Gyllenhaal è l'attore che interpreta Bauman sullo schermo, una performance che gli è valsa il plauso di pubblico e critica. Ma, dopo aver visto il film, viene spontaneo approfondire gli eventi che sono realmente accaduti al ragazzo al netto delle esigenze narrative del film.

Stronger - Io sono più forte: la vera storia del film dal punto di vista di Jeff Bauman

Nelle settimane seguenti l'esplosione delle bombe che hanno spezzato la gioia della manifestazione sportiva, i cittadini di Boston hanno trascorso un periodo buio ed è stato grazie al coraggio e alla forza di Jeff Bauman che hanno iniziato a recuperare uno spirito vitale. Il ragazzo ha dovuto superare i dolori fisici e il trauma psicologico, accettando con estrema fatica la sua nuova esistenza, una vita senza l'uso delle gambe. Il giovane ha scritto un libro da questa esperienza, diventato poi il film Stronger.

Sì, come si vede nel film, Jeff andò alla linea d'arrivo per aspettare la sua ragazza Erin che stava correndo la maratona. Lui non stava partecipando alla gara. Jeff la vide anche precedentemente a un checkpoint a metà percorso. Aveva effettivamente preparato un cartello per la sua ragazza, con scritto "Run Erin Run". Anche ciò che il film mostra poco prima dell'esplosione è realmente accaduto. Bauman era alla linea d'arrivo con Remy e Michèle, due amici di Erin, ma quando loro decisero di spostarsi attraversando la folla per essere più vicini alla strada, Jeff non si mosse preferendo attendere la sua ragazza proprio sulla linea del traguardo.

A un certo punto guardò dietro di sé non potendo fare a meno di notare un uomo vestito interamente di nero, con occhiali scuri, un cappello da baseball e uno zaino. Lo notò perché il suo abbigliamento era fuori tono e troppo serioso rispetto all'evento sportivo in corso. Tornato a scrutare i maratoneti che mano a mano concludevano la corsa, si girò nuovamente per vedere l'uomo che era sparito ma aveva lasciato in terra lo zainetto. Bauman non poteva sapere in quel momento che quell'individuo era Tamerlan Tsarnev, uno dei due fratelli ceceni responsabili delle esplosioni. Trascorsero pochi secondi e ci fu la deflagrazione. Bauman si ritrovò storidto a terra in lago di sangue e ai corpi delle persone intorno a lui. Erin, a differenza del film, si trovava nella realtà a circa 1 miglio di distanza da Jeff e, con il rumore della folla, non sentì l'esplosione e non comprese perché il flusso di corridori si stesse fermando.