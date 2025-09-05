Street Fighter, svelate trama, cast e data d'uscita dell'adattamento del videogioco

News Cinema

Street Fighter, l'adattamento del popolare videogioco, ha finalmente una data d'uscita: ecco svelati i dettagli sulla trama e quando arriverà al cinema il film.

Street Fighter, l'adattamento in live-action del popolare videogioco, è ufficialmente in produzione. Paramount Pictures ha svelato la nuova data d'uscita e i dettagli sulla trama del film con alcuni poster in stile arcade che richiamano perfettamente la grafica del gioco nato negli anni '80.

Street Fighter, svelate trama e data d'uscita del live-action tratto dal videogioco

Come rivela The Hollywood Reporter, Street Fighter arriverà al cinema il 16 ottobre 2026. A produrre l'adattamento in live-action del videogioco sono Paamount e Legendary Pictures, che hanno stipulato un accordo triennale per la realizzazione di film tratti dai videogame. Annunciato nel 2023, il film ha subito una battuta d'arresto con l'uscita dal progetto dei registi Danny e Michael Philippou (Bring Her Back - Torna da me), ma è tornato in produzione con la scelta di Kitao Sakurai - già dietro la serie tv Twisted Metal tratta dall'omonimo videogame - alla regia. I primi dettagli sulla trama del film svelano che sarà ambientato nel 1993, lo stesso anno in cui si svolge Street Fighter II e segue Ken Masters e Ryu, due abili combattenti, che vengono reclutati da Chun-Li per il World Warrior Tournament. Organizzato da M. Bison, il torneo di combattimenti in realtà cela una cospirazione mortale che costringerà i concorrenti ad affrontare non solo l'avversario ma anche i primi demoni del passato.

Per svelare trama e data d'uscita, Paramount Pictures ha deciso di affidarsi a poster dallo stile arcade, retrò e in linea con le atmosfere del gioco, a sottolineare che il live-action riprenderà l'estetica del videogioco e cercherà di riprodurla in maniera credibile. Anche le prime foto dei protagonisti del film, come quella della star del WWE Cody Rhodes nel ruolo di Guile o di Noah Centineo come Ken Masters, non fanno che confermare l'intenzione della produzione di dar vita a un adattamento fedele e che possa accontentare i fan. Il nuovo Street Fighter è il terzo tentativo di adattare per il cinema il noto videogioco nato sul finire degli anni '80 e diventato un cult per gli appassionati di gaming dagli anni '90 in poi. Già nel 1994 fu Steven E. de Souz a dirigere Street Fighter - Sfida finale, con protagonista Jean-Claude Van Damme, a cui è seguito nel 2009 Street Fighter - La leggenda, considerato però un vero flop al botteghino e per la critica.

Il nuovo adattamento potrà contare anche su un cast di grandi nomi: Noah Centineo, Andrew Koji sarà Ryu, Callina Liang è Chun-Li, Roman Reigns interpreta Akuma, David Dastmalchian ha il ruolo del malvagio M. Bison, Andrew Schulz è stato scelto per Dan Hibiki, 50 Cent sarà Balrog, Jason Momoa è Blanka, Orville Peck interpreta Vega e Kyle Mooney sarà Marvin.