Street Fighter, il live action ha scelto la sua Chun-Li

Il live action di Street Fighter continua ad ampliare il suo cast e questa volta ha scelto in modo mirato l’interprete di uno dei personaggi più popolari. Secondo quanto riferito da Deadline, Legendary avrebbe scovato chi interpreterà la fulminante Chun-Li.

Street Fighter, il live action ha scelto chi sarà Chun-Li

Tratto dall’omonima serie di videogiochi, Street Fighter ha già portato la sua storia sul grande schermo tempo addietro. Infatti ad interpretare Chun-Li nell’adattamento del 1994 è stata Ming-Na Wen. Ora, invece, quel ruolo è passato nelle mani di Callina Liang. Il suo è un nome facilmente associabile a Tell Me Everything, così come a Fondazione e Presence. Personaggio estremamente agile, Chun-Li è un’esperta di arti marziali ed investigatore dell’Interpol. È stata introdotta per la prima volta in Street Fighter II: The World Warrior come prima donna combattente nel gioco.

Oltre a Liang, il cast di Street Fighter ad oggi può contare anche su altri artisti come Andrew Koji e Noah Centineo che dovrebbero interpretare rispettivamente Ryu e Ken. Anche Jason Momoa sarebbe in trattative per recitare nel film, ma il suo ruolo non è stato ancora confermato: si vocifera che potrebbe trattarsi di Blanka. A completare il cast ci pensano il wrestler Roman Reigns nel ruolo del demone Akuma, Orville Peck come Vega e Walton Goggins come M. Bison. Proprio quest’ultimo è l’uomo che ha ucciso il padre di Chun-Li e sarà protagonista della sua vendetta. Ad occuparsi della regia del reboot sarà Kitao Sakurai. Secondo quanto riferito da ComicBook, la produzione del live action dovrebbe partire entro l’autunno poiché ha già fissato una data d’uscita per il 20 marzo 2026, data che in ogni caso potrebbe essere posticipata per cui non rappresenta un vincolo.