Street Fighter, Cody Rhodes si unisce al cast del live action

Dopo Roman Reigns, anche un'altra star della WWE sarebbe in trattative per il live action di Street Fighter: chi potrebbe interpretare Cody Rhodes?

Il cast di Street Fighter sta pescando i suoi campioni dritto dalla WWE. Dopo il coinvolgimento di Roman Reigns, tra i primissimi ad essere coinvolti nel film live action in fase di realizzazione, secondo quanto riferito da Nexus Point News anche Cody Rhodes, inteso come l’incubo americano della WWE, sarebbe in trattative per il progetto. Ma chi interpreterà?

Street Fighter, un’altra star della WWE si unisce al cast del live action

Street Fighter sta prendendo forma. Il cast sembra essere ormai in dirittura d’arrivo con numerose star all’appello e l’ultima è stata estrapolata dal contesto della WWE. Secondo quanto riferito, Cody Rhodes sarebbe attualmente in fase di trattative per interpretare Guile. Andrà quindi ad unirsi a chi l’ha preceduto, Roman Reigns, a sua volta volto della WWE e che in Street Fighter interpreterà Akuma.

Soltanto poco fa è stato invece confermato chi interpreterà il villain di turno in Street Fighter, scelta ricaduta su David Dastmalchian apparso di recente in Dune e che invece in questo live action darà vita a M. Bison. Guile è presentato come nemesi di Bison. Per Rhodes, questo rappresenta il secondo film di spicco nel suo repertorio. Pur avendo trascorso gran parte del suo tempo sul ring, non ha disdegnato il mondo dello spettacolo, apparendo in TV e in diversi podcast. Al cinema, prima di Street Fighter, apparirà con il reboot di Una pallottola spuntata, atteso per agosto 2025 sul grande schermo con protagonista Liam Neeson. Pur avendo recitato in Warehouse 13 e Arrow, Street Fighter e il ruolo di Guile potrebbero rappresentare la sua grande occasione di carriera.

Il cast del live action è già ricco di stelle come Callina Liang (Chun-Li), Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Jason Momoa (Blanka), Curtis 50 Cent Jackson (Balrog), Roman Reigns (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Orville Peck (Vega), Andrew Schulz (Dan) ed Eric Andre (Annunciatore). Altri nomi potrebbero arrivare successivamente, poiché alcuni personaggi mancano ancora all’appello.