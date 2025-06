Street Fighter, anche 50 Cent si unisce al live action

News Cinema

Il cast di Street Fighter continua ad ampliarsi sempre più, puntando anche su 50 Cent: chi interpreterà nel live action?

Street Fighter ha accolto nel suo cast anche una superstar del panorama musicale. C’è chi potrebbe già riconoscerlo come Curtis Jackson, ma ai più è noto soprattutto come 50 cent. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, il rapper darà un contributo al film live action in fase di realizzazione.

Il cast di Street Fighter sta crescendo rapidamente. Nelle ultime settimane, diversi nomi hanno arricchito l’elenco offrendo al pubblico già una piccola e preziosa anteprima di quello che potrebbe accadere sullo schermo, avendo talenti così diversi tutti insieme. E, stando alle recenti novità riportate da The Hollywood Reporter, anche 50 Cent darà il suo contributo. Pare che interpreterà Balrog, pugile caduto in disgrazia ma non per questo performante scelto come guardia del corpo del villain di turno, M. Bison. Secondo alcune fonti, 50 Cent avrebbe già avviato il suo intensivo allenamento per entrare nel ruolo ed eseguirà personalmente tutte le acrobazie previste nel live action.

In ogni caso per 50 Cent questo non è il primo progetto nel mondo dell’intrattenimento. Vincitore di un Grammy Award, ha già avuto modo di recitare in passato in numerosi film: ad esempio ha guidato la trilogia di Escape Plan e di recente è apparso ne I Mercenari 4 – Expendables. L’attore si aggiunge ad un elenco già apprezzato. Soltanto pochi giorni fa è stata annunciata Callina Liang nel ruolo di Chun-Li, preceduta a sua volta da Orville Peck, a sua volta cantante mascherato ed esperto di cabaret. Balrog è la guardia del corpo di M. Bison, personaggio che si vocifera avrà le fattezze di Walter Goggins (Fallout). A completare il cast Jason Momoa (Blanka), Noah Centineo (Ken), Eric Andre, Andrew Koji (Ryu) e Roman Reigns (Akuma).