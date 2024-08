Stream: ecco il trailer red band dello slasher coi volti più noti dell'horror

News Cinema

Gli appassionati di horror non vorranno perdersi Stream, il film con gli effetti speciali dell'autore di Terrifier, Damien Leone, che gha nel cast alcuni dei volti più noti del genere. Questo è il trailer vietato ai minori.

Il successo del cinema slasher, con abbondanza di sangue e gore, non cessa ed è anzi in aumento, come dimostrano i casi della trilogia di Ti West che culmina con Maxxxine, In a Violent Nature, The Well del nostro Federico Zampaglione, che se la sta cavando alla grande nonostante il divieto ai minori di 18 anni, e la serie di Terrifier. Proprio il team dietro a questi ultimi, con il regista Damien Leone qua agli effetti speciali, porta al cinema un film che uscirà in America il 21 agosto, intitolato Stream, di cui vi avevamo mostrato in passato il trailer regolare, che farà la gioia di tutti i fan del genere, non solo per l'abbondanza di scene sanguinolente, ma anche perché interpretato da alcuni dei volti storici del cinema horror. Intanto è uscito il trailer red band, ovvero non censurato, per cui se siete particolarmente sensibili vi consigliamo di non guardarlo. E' breve, ma bello denso.

Stream: il cast di star dell'horror e la trama dello slasher

Dietro la macchina da presa di Stream c'è Michael Leavy mentre nel cast appaiono (coi rispettivi e più celebri crediti nel genere) Tony Todd (Candyman), Jeffrey Combs (Re-Animator), Danielle Harris (Halloween 4 e 5), Tim Reid (IT del 1990), Dee Wallace (L'ululato e, non horror, E.T.), Mark Holton (Leprechaun), Felissa Rose (Sleepaway Camp/A Nun’s Curse), Daniel Roebuck (Il fuggitivo/Final Destination), Dave Sheridan (Scary Movie/La casa del diavolo), Terry Alexander (Zombi/La notte dei morti viventi 2), David Howard Thornton (Terrifier/Terrifier 2), Charles Edwin Powell (L'esorcista III/Screamers), Bob Adrian (The Conjuring - Il caso Enfield), Sydney Malakeh (Cheer Camp Killer), Wesley Holloway (Terrifier 2), Damian Maffei (The Strangers: Prey at Night) e Bill Moseley (La casa del diavolo). Così Leavy parla del film:



Stream è uno slasher modernizzato fatto da fan dell'horror per fan dell'horror e siamo estremamente elettrizzati e onorati nel portare questo film sul grande schermo perché il pubblico se lo possa godere insieme. Abbiamo un cast incredibile di grandi del genere che offrono performance stellari e naturalmente con Damien Leone e Philip Falcone a capo degli effetti speciali gore siamo sicuri di essere riusciti ad accontentare i nostri incredibili fan, ma quello di cui siamo più fieri è la sua storia e lo sviluppo narrativo dei personaggi.

La storia vede al centro una famiglia che cerca di rinsaldare i propri legami, ma che si trova contro la sua volontà intrappolata in un gioco di vita e morte e deve riuscire a sopravvivere ai quattro psicopatici in cerca di vittima nei corridoi dell'hotel in cui si trovano, alla ricerca del modo più creativo per uccidere le proprie vittime.