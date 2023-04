Strange Way of Life, il trailer del cortometraggio diretto da Almodóvar con Pedro Pascal e Ethan Hawke

News Cinema

Svelato il trailer di Strange Way of Life, il cortometraggio di Pedro Almodóvar con protagonisti Pedro Pascal e Ethan Hawke, che sarà presentato in anteprima al prossimo Festival di Cannes. Vediamolo insieme.

Strange Way of Life, il cortometraggio diretto da Pedro Almodóvar con protagonisti Pedro Pascal e Ethan Hawke, debutterà in anteprima al Festival di Cannes 2023 e finalmente è stato svelato il primo trailer ufficiale

Strange Way of Life, il primo trailer del cortometraggio con Pedro Pascal e Ethan Hawke

Secondo lavoro in lingua inglese del regista spagnolo Almodóvar, Strange Way of Life è un western dall'anima queer che debutterà fuori concorso al Festival di Cannes di quest'anno. Girato nel sud della Spagna, vedrà Pedro Pascal e Ethan Hawke nei ruoli di Silva e Jake, sceriffo di Bitter Creek, legati da un ambiguo legame che oscilla tra amicizia e passione.

Come annunciato dal regista, il titolo del corto prende ispirazione da un verso di una canzone di Amalia Rodrigues, i cui versi suggeriscono che non c'è un'esistenza più strana di vive voltando le spalle ai propri desideri. Il cast, oltre a Pascal e Hawke, comprende Pedro Casablanc, Manu Rios, George Steane, José Condessa, Jason Fernandez, Sara Salamo, Ohiana Cueto e Daniel Medina. Il primo trailer del film mostra i due protagonisti in un'atmosfera alla Brokeback Mountain: un'ironica coincidenza, considerando che anni fa, ad Almodóvar venne offerta la regia del film, ma il regista rifiutò perché temeva di non aver la libertà creativa necessaria per dirigerlo come desiderava.



Strange Way of Life: Il Trailer Ufficiale del film cortometraggio di Pedro Almodovar con Ethan Hawk e Pedro Pascal - HD

Sul corto, il regista ha dichiarato:

"Questo è un western queer nel senso che ci sono due uomini che si amano e si comportano come se invece non avessero sentimenti l'uno per l'altro. Ciò che posso dirvi è che il film ha molti elementi del genere Western: ci sono i pistoleri, il ranch e lo sceriffo. Ciò che manca è il tipico dialogo che non penso che un western abbia mai catturato tra due uomini. Ma vi sto dicendo già troppo..."

Il corto segue Silva (Pedro Pascal) in viaggio per raggiungere lo sceriffo Jake (Ethan Hawke), che non vede da 25 anni. Presto, Silva scopre che questo viaggio non è solo un tuffo nel passato e che servirà a entrambi per essere sinceri l'uno con l'altro sui rispettivi sentimenti.