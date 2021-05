Stillwater: il trailer dell'action thriller di Tom McCarthy con Matt Damon

News Cinema

Un Matt Damon in versione action nel trailer del nuovo film di Tom McCarthy, Stillwater, dove l'attore deve scagionare la figlia, in prigione a Marsiglia con l'accusa di omicidio.

Tom McCarthy, attore, regista e sceneggiatore, premio Oscar con Il caso Spotlight, è tornato al cinema con ben due film, molto diversi tra loro, entrambi ancora inediti: l'adventure per famiglie Timmy Frana e l'action Stillwater, con Matt Damon, di cui è stato diffuso il trailer originale. In America uscirà il 30 luglio, non sappiamo ancora quando lo vedremo da noi, in questa ripartenza positiva ma - forzatamente - lenta del cinema.

Nel film, Matt Damon è Bill, un rude operaio che lavora in un impianto di trivellazione, che parte dall'Oklahoma per andare in Francia, a Marsiglia, dove la figlia, da cui si è allontanato, è rinchiusa in un carcere con l'accusa di aver ucciso una ragazza. Un'accusa che lei nega. Alle prese con le barriere linguistiche, le differenze culturali e un sistema legale complicato (almeno per un americano), Bill si costruisce una vita in Francia e intraprende l'impresa di scagionare la figlia, interpretata da Abigail Breslin.