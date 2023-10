Still I Rise: in corso le riprese del docufilm sull’organizzazione non profit nominata al Nobel per la Pace 2023

News Cinema

Sono in corso le riprese del documentario prodotto da Groenlandia con Rai Cinema sull'organizzazione internazionale di Nicolò Govoni.

La società di produzione Groenlandia ha annunciato di aver iniziato la lavorazione di un progetto “STILL I RISE - Quando la scuola salva la vita” che racconta l’organizzazione non profit internazionale nominata al Nobel per la Pace nel 2023 fondata da Nicolò Govoni, lui stesso nominato nel 2020 al Premio. Si tratta di un docufilm diretto da Giuseppe Marco Albano e scritto da Nicola Vicinanza, prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano di Groenlandia in collaborazione con Rai Cinema.

Il comunicato stampa diffuso spiega che "nella maggior parte del mondo la scuola è un ambiente cruciale per lo sviluppo, in cui crescere, formarsi e trovare l’autorealizzazione. Poi ci sono luoghi in cui la scuola ti salva la vita. La mission dell’organizzazione non profit Still I Rise è quella di risolvere la crisi scolastica globale emancipando i bambini più discriminati, poveri e vulnerabili grazie a un modello educativo d’avanguardia che punta ad assicurare istruzione d’eccellenza, gratuitamente, a tutti i bambini del mondo".

Il docufilm punta dunque a raccontare le storie di questi piccoli protagonisti, della loro quotidianità nelle strutture create da Still I Rise. Il progetto è descritto come "un viaggio che attraverserà gli angoli più martoriati della Terra. Si scopriranno alcuni dei contesti più complessi del mondo, dove di solito i più piccoli non hanno alcun futuro".

"La storia di Nicolò ha una potenza unica, capace di smuovere le persone, cambiare le vite, farci vedere il mondo migliore in cui tutti potremmo vivere se solo lo volessimo. Per Groenlandia è un onore poter raccontare questo percorso insieme a Rai Cinema, con la speranza di poter portare a tanti non solo un modo di vivere la scuola, ma una via per esistere insieme, aprendo le braccia verso chi ogni giorno combatte non per distruggere, ma per costruire" dichiara Matteo Rovere, CEO di Groenlandia.

Per Nicolò Govoni, Presidente e CEO di Still I Rise, "è un sogno senza precedenti vedere il nostro lavoro immortalato e diffuso nel mondo grazie all’arte cinematografica. Il nostro operato sul campo e quello di sensibilizzazione a livello internazionale sono ugualmente importanti, e siamo certi che la collaborazione con Groenlandia e Rai Cinema ci permetterà di raggiungere spiriti affini come mai prima d’ora. È l’opportunità in assoluto più grande ricevuta finora, e la nostra gratitudine è illimitata. Non vediamo l’ora!".