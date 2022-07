Steven Spielberg ha diretto il suo primo video musicale, "Cannibal" di Marcus Mumford

News Cinema

Steven Spielberg, incredibile a dirsi, non si era mai cimentato con un video musicale: con l'aiuto essenziale di sua moglie Kate Capshaw, l'ha girato da solo, con uno smartphone, per la canzone "Cannibal" di Marcus Mumford.

Sembra incredibile che Steven Spielberg, con la sua carriera e i suoi 75 anni, non si fosse mai cimentato con un video musicale fino a questo momento: sciolto da un altro tardo primato, la regia del suo primo musical con West Side Story, il regista ha deciso di occuparsi di "Cannibal", dolente canzone di Marcus Mumford. Il video che vedete in basso è stato girato in una stringata essenzialità, in piano sequenza.





Il video per "Cannibal" di Marcus Mumford è stato realizzato da Steven Spielberg con assoluta essenzialità: ha girato di persona con uno smartphone, sua moglie Kate Capshaw l'ha spostato durante la ripresa in piano sequenza, mentre era seduto su una sedia con le rotelle, mentre l'attrice Carey Mulligan (Una donna promettente), moglie di Mumford, si è occupata di suono e costumi. Tutto in famiglia, intimo e con quella flessibilità di approccio che ha permesso a Spielberg di passare da un genere all'altro come pochi altri sono in grado di fare.

La canzone fa pochi sconti: è il lamento di una persona che convive con il trauma di un abuso sessuale subito da bambino. Forse anche per questa ragione, la camera di Spielberg segue la difficoltà della confessione, tra avvicinamenti e distanze.