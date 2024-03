STEVE! (martin): ecco il trailer del documentario in due parti sull'attore americano

News Cinema

Questo nuovo film Apple Original su Steve Martin debutterà in streaming il 29 marzo su Apple TV+. Ecco il trailer di STEVE! (martin).

Il mistero del cadavere scomparso, La piccola bottega degli orrori, Un biglietto in due, Pazzi a Beverly Hills, Il padre della sposa, Sperduti a Manhattan, Una scatenata dozzina. Sono solo alcuni dei titoli interpretati nel corso di una carriera lunga e densa da Steve Martin, attore assai popolare negli Stati Uniti, forse un po' meno da noi, sempre curiosamente a cavallo tra comicità sofisticata e demenziale.

A Martin è stato ora dedicato un documentario - un documentario in ben due parti - che si intitola STEVE! (martin) e che vedremo in streaming su Apple TV+ dal 29 marzo. "Sono contento che abbiano scelto me come soggetto di una biografia su di me", è stato il commento dell'attore.

Ecco come viene raccontato questo documentario dal comunicato che ne annuncia ufficialmente l'uscita:

Steve Martin è una delle figure più amate ed enigmatiche del mondo dello spettacolo. "STEVE! (martin) un documentario in 2 parti" si immerge nella sua straordinaria storia da due punti di vista distinti, grazie a due documentari che mostrano filmati mai visti prima e approfondimenti sulle sfide e i trionfi personali e professionali di Steve. "Then" racconta le prime lotte di Steve Martin e l'ascesa fulminante che lo ha portato a rivoluzionare il mondo dello spettacolo prima di lasciarlo a 35 anni. "Now" si concentra sul presente, con Steve Martin negli anni d'oro della sua carriera, ripercorrendo la trasformazione che lo ha portato alla felicità nel lavoro e nella sua vita privata.

Film Apple Original, questo documentario è anche targato A24 e Tremolo Productions, ed è stato diretto e prodotto dal regista Morgan Neville, uno specialista dei documentari, premiato con l'Oscar nel 2014 per 20 Feet from Stardom e autore anche del bellissimo, e purtroppo invisivile Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain.

In STEVE! (martin), oltre al soggetto protagonista, appaiono colleghi e amici di Martin come Finn Wittrock, Martin Short, Tina Fey, Jerry Seinfeld, Eric Idle, Diane Keaton e Selena Gomez.

Ecco il trailer del documentario: