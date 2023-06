Stephen Curry: Underrated: il trailer del docufilm in arrivo su Apple TV+

News Cinema

Debutta il 21 luglio questo film Apple Original Films & A24 che racconta la straordinaria carriera di uno dei più grandi campioni della NBA. Ecco trailer e poster di Stephen Curry: Underrated.

Sarà disponibile in streaming dal 21 luglio su Apple TV+ un documentario che, mescolando cinema del reale, filmati d'archivio e interviste, racconta l'ascesa di un giocatore che è partito come sottostimato in un college della prima divisione di una piccola città ed è diventato, con i Golden State Wariors, quattro volte campione NBA: Steph Curry, uno dei più influenti, dinamici e inaspettati protagonisti della NBA contemporanea nonché uno dei più grandi tiratori di tutti i tempi

Il film si intitola Stephen Curry: Underrated, è diretto da Peter Nicks e qui di seguito trovare il suo trailer italiano ufficiale.



Stephen Curry: Underrated: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



“Stephen Curry: Underrated” è diretto da Peter Nicks. Il film è prodotto da Peter Nicks e Ryan Coogler attraverso Proximity Media, Erick Peyton attraverso Curry's Unanimous Media e Sean Havey, Ben Cotner e Marissa Torres Ericson. Sev Ohanian, Zinzi Coogler ed Emily Osborne sono i produttori esecutivi.

