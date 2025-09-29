TGCom24
Home | Cinema | News | Star Wars Starfighter: la trama è trapelata? Qual è la missione del personaggio di Ryan Gosling?
Schede di riferimento
Star Wars: Starfighter
Anno: 2027
Star Wars: Starfighter
News Cinema

Star Wars Starfighter: la trama è trapelata? Qual è la missione del personaggio di Ryan Gosling?

Domenico Misciagna

John Rocha di The Hot Mic ha uno scoop non ufficiale sulla trama di Star Wars Starfighter con Ryan Gosling, al cinema nel maggio 2027. Cosa lega i due principali protagonisti?

Star Wars Starfighter: la trama è trapelata? Qual è la missione del personaggio di Ryan Gosling?

In sala arriverà prima The Mandalorian & Grogu, nel maggio 2026, ma i fan di Star Wars sapranno bene che di lì a un anno, nel maggio 2027, al cinema ci aspetta Star Wars Starfighter, un'avventura autonoma slegata da trilogie o serie tv, interpretata da Ryan Gosling e dal giovane Flynn Gray, per la regia di Shawn Levy. Il film è in corso di lavorazione, ma John Rocha, nel suo podcast The Hot Mic, ha rivelato uno scoop naturalmente da confermare: la trama potrebbe avere ora delle coordinate più chiare. Leggi anche The Mandalorian e Grogu: tutti gli Easter Egg che vi siete persi nel trailer del prossimo film di Star Wars

Star Wars Starfighter, di cosa parla il film con Ryan Gosling

Era chiaro che ci fosse un qualche tipo di rapporto mentore / allievo o padre / figlio in Star Wars Starfighter, tra il protagonista interpretato da Ryan Gosling e il ragazzino portato sullo schermo da Flynn Gray. D'altronde il regista Shawn Levy ha già toccato i rapporti tra generazioni diverse in The Adam Project su Netflix, scritto peraltro dallo stesso sceneggiatore di Starfighter, il Jonathan Tropper di Banshee. Stando a una voce di corridoio, la Forza scorrerebbe nel personaggio di Gray, non in quello di Gosling: quando la madre del giovane, portata sullo schermo da Amy Adams, realizza le capacità di suo figlio, lo affida alla protezione del personaggio di Ryan Gosling, perché due losche presenze sono sulle tracce dell'ancora inesperto ragazzo. Qualcuno già suppone che la sceneggiatura preveda un legame col futuro film incentrato sulla Rey di Daisy Ridley, New Jedi Order (ancora senza tempistiche chiare), e che lo scopo ultimo dell'uomo sia portare il ragazzo proprio nel campo di addestramento di quest'ultima. Sarebbe però una contraddizione, visto che il film è stato presentato come autonomo dal resto delle cronologie starwarsiane, ma in assenza di conferme tutto è per ora possibile.
Levy è reduce dal successo ciclopico di Deadpool & Wolverine e lavora qui per la prima volta con Ryan Gosling, essendo più abituato alle collaborazioni con l' "altro" Ryan hollywoodiano per eccellenza (Reynolds). Il cast di Star Wars Starfighter comprende anche Mia Goth, Aaron Pierre, Matt Smith, Daniel Ings, Simon Bird e Jamael Westman.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Star Wars: Starfighter
Anno: 2027
Star Wars: Starfighter
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime: da oggi al 1 ottobre la 21ª edizione
news Cinema Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime: da oggi al 1 ottobre la 21ª edizione
Una battaglia dopo l'altra è primo al boxoffice italiano del weekend, c'è un record personale per Paul Thomas Anderson
news Cinema Una battaglia dopo l'altra è primo al boxoffice italiano del weekend, c'è un record personale per Paul Thomas Anderson
Zvanì, l'intervista a Giuseppe Piccioni: Vi racconto il mio Pascoli: pacifista, attuale e profondamente umano
news Cinema Zvanì, l'intervista a Giuseppe Piccioni: Vi racconto il mio Pascoli: pacifista, attuale e profondamente umano
Peeping Tom - L'occhio che uccide al cinema in 4K: ecco il trailer del cult movie di Michael Powell
news Cinema Peeping Tom - L'occhio che uccide al cinema in 4K: ecco il trailer del cult movie di Michael Powell
Buon compleanno Mary Poppins! Julie Andrews compie 90 anni e noi vi regaliamo i suoi migliori film in streaming
news Cinema Buon compleanno Mary Poppins! Julie Andrews compie 90 anni e noi vi regaliamo i suoi migliori film in streaming
Ve lo immaginate Tom Holland come Tanjiro di Demon Slayer? Ecco la teoria dei fan che sta facendo il giro del web
news Cinema Ve lo immaginate Tom Holland come Tanjiro di Demon Slayer? Ecco la teoria dei fan che sta facendo il giro del web
5 film tratti da Stephen King che forse non conosci: in uno c'è Ian McKellen nazista
news Cinema 5 film tratti da Stephen King che forse non conosci: in uno c'è Ian McKellen nazista
Sentry contro Scarlet Witch: chi vincerebbe in uno scontro nel MCU?
news Cinema Sentry contro Scarlet Witch: chi vincerebbe in uno scontro nel MCU?
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
DAVID E GOLIA
Pane al limone con semi di papavero
Tornare a Vincere
Il Bodyguard e la Principessa
Django Unchained
Storia di mia Moglie
I Mercenari 2
Sono Solo Fantasmi
Il grande Jake
Vuoi Sposarmi?
Una Giusta Causa
Vermin
Film stasera in TV