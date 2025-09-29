Star Wars Starfighter: la trama è trapelata? Qual è la missione del personaggio di Ryan Gosling?

News Cinema

John Rocha di The Hot Mic ha uno scoop non ufficiale sulla trama di Star Wars Starfighter con Ryan Gosling, al cinema nel maggio 2027. Cosa lega i due principali protagonisti?

In sala arriverà prima The Mandalorian & Grogu, nel maggio 2026, ma i fan di Star Wars sapranno bene che di lì a un anno, nel maggio 2027, al cinema ci aspetta Star Wars Starfighter, un'avventura autonoma slegata da trilogie o serie tv, interpretata da Ryan Gosling e dal giovane Flynn Gray, per la regia di Shawn Levy. Il film è in corso di lavorazione, ma John Rocha, nel suo podcast The Hot Mic, ha rivelato uno scoop naturalmente da confermare: la trama potrebbe avere ora delle coordinate più chiare. Leggi anche The Mandalorian e Grogu: tutti gli Easter Egg che vi siete persi nel trailer del prossimo film di Star Wars

Star Wars Starfighter, di cosa parla il film con Ryan Gosling