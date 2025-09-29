Star Wars Starfighter: la trama è trapelata? Qual è la missione del personaggio di Ryan Gosling?
John Rocha di The Hot Mic ha uno scoop non ufficiale sulla trama di Star Wars Starfighter con Ryan Gosling, al cinema nel maggio 2027. Cosa lega i due principali protagonisti?
In sala arriverà prima The Mandalorian & Grogu, nel maggio 2026, ma i fan di Star Wars sapranno bene che di lì a un anno, nel maggio 2027, al cinema ci aspetta Star Wars Starfighter, un'avventura autonoma slegata da trilogie o serie tv, interpretata da Ryan Gosling e dal giovane Flynn Gray, per la regia di Shawn Levy. Il film è in corso di lavorazione, ma John Rocha, nel suo podcast The Hot Mic, ha rivelato uno scoop naturalmente da confermare: la trama potrebbe avere ora delle coordinate più chiare. Leggi anche The Mandalorian e Grogu: tutti gli Easter Egg che vi siete persi nel trailer del prossimo film di Star Wars
Star Wars Starfighter, di cosa parla il film con Ryan Gosling
Era chiaro che ci fosse un qualche tipo di rapporto mentore / allievo o padre / figlio in Star Wars Starfighter, tra il protagonista interpretato da Ryan Gosling e il ragazzino portato sullo schermo da Flynn Gray. D'altronde il regista Shawn Levy ha già toccato i rapporti tra generazioni diverse in The Adam Project su Netflix, scritto peraltro dallo stesso sceneggiatore di Starfighter, il Jonathan Tropper di Banshee. Stando a una voce di corridoio, la Forza scorrerebbe nel personaggio di Gray, non in quello di Gosling: quando la madre del giovane, portata sullo schermo da Amy Adams, realizza le capacità di suo figlio, lo affida alla protezione del personaggio di Ryan Gosling, perché due losche presenze sono sulle tracce dell'ancora inesperto ragazzo. Qualcuno già suppone che la sceneggiatura preveda un legame col futuro film incentrato sulla Rey di Daisy Ridley, New Jedi Order (ancora senza tempistiche chiare), e che lo scopo ultimo dell'uomo sia portare il ragazzo proprio nel campo di addestramento di quest'ultima. Sarebbe però una contraddizione, visto che il film è stato presentato come autonomo dal resto delle cronologie starwarsiane, ma in assenza di conferme tutto è per ora possibile.
Levy è reduce dal successo ciclopico di Deadpool & Wolverine e lavora qui per la prima volta con Ryan Gosling, essendo più abituato alle collaborazioni con l' "altro" Ryan hollywoodiano per eccellenza (Reynolds). Il cast di Star Wars Starfighter comprende anche Mia Goth, Aaron Pierre, Matt Smith, Daniel Ings, Simon Bird e Jamael Westman.