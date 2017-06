Star Wars: Ron Howard è ufficialmente subentrato nella regia dello spin-off su Han Solo

Lucasfilm ha annunciato ufficialmente che sarà il regista Premio Oscar Ron Howard a sedere dietro la macchina da presa dello spin-off di Star Wars dedicato al Han Solo. L'annuncio arriva a soli due giorni della notizia del licenziamento di Phil Lord e Chris Miller a cui era stata affidata la regia del film, un licenziamento dovuto a contrasti con la produttrice, nonché capo della Lucasfilm, Kathleen Kennedy e con il co-sceneggiatore e produttore esecutivo Lawrence Kasdan.

A quanto pare, i due giovani registi di The LEGO Movie e 21 Jump Street, volevano iniettare una maggiore dose di umorismo e di improvvisazione al film, cosa per niente gradita a Kasdan.

Ron Howard dovrebbe ricominciare le riprese immediatamente, visto che mancano ancora parecchie settimane di lavorazione.

Al momento non è chiaro quanto questo sconvolgimento nella produzione del film costerà in termini di tempo e di denaro, molto dipenderà da quanto materiale già girato (circa i tre quarti del film) vorrà rigirare Ron Howard dopo aver letto la sceneggiatura.



Ricordiamo che l'uscita del film, che vede protagonista Alden Ehrenreich nei panni del giovane Han Solo, è al momento prevista per il mese di maggio 2018.