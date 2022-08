Star Wars, Rian Johnson non demorde sulla sua trilogia

News Cinema

Rian Johnson, impegnato sull'imminente seguito di Knives Out, dichiara che per quanto lo riguarda il progetto di una nuova trilogia di Star Wars non è defunto.

Anche se Rian Johnson è concentratissimo sugli ultimi ritocchi al suo Glass Onion: Knives Out, il sequel giallo di Cena con delitto, ancora interpretato da Daniel Craig, non ha dimenticato la promessa nuova trilogia di Star Wars, annunciata molto tempo fa, a ridosso dell'uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi nel 2017. La vedremo sul serio? Ecco cosa ha risposto Johnson a Empire...

Rian Johnson sulla trilogia di Star Wars: "Mi spezzerebbe il cuore se avessi chiuso lì"

L'impegno con Netflix per due sequel di Cena con delitto - Knives Out, dei quali il primo Glass Onion - Knives Out è in arrivo sulla piattaforma e al cinema a dicembre, ha giocoforza distolto il regista e sceneggiatore Rian Johnson dalla sua ventilata nuova trilogia di Star Wars. Ciò è probabilmente accaduto anche perché la Lucasfilm / Disney ha dato la priorità alle serie tv dedicate alla galassia lontana lontana, ma non per questo Johnson ritiene che le sue possibilità di tornare in quel mondo, dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, siano sopite. Dice:

Sono rimasto in contatto con Kathleen Kennedy, ci vediamo spesso e ne parliamo. A questo è punto è tutta una questione di tempistiche, di quando potrebbe accadere. Mi spezzerebbe il cuore se avessi finito lì, se non potessi tornare a giocare in quel mondo, prima o poi.