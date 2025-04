Star Wars: quanto costerebbe oggi costruire e gestire la Morte Nera?

News Cinema

Vi siete mai chiesti quale sia il budget della gigantesca stazione spaziale dell'Impero? Scopriamo le cifre astronomiche che servirebbero per costruire la Morte Nera.

Presentata per la prima volta al pubblico di Star Wars nel 1977, in Episodio IV - Una Nuova Speranza, l'immensa stazione spaziale è l'incarnazione della supremazia dell'Impero sulla galassia. Basta una veloce occhiata per intuire che la costruzione e il funzionamento della Morte Nera avranno richiesto risorse economiche 'spaziali'. George Lucas ha deciso che l'Impero non avrebbe badato a spese per la super arma che ha distrutto il pianeta Alderaan. Ma quale sarebbe il budget effettivo della minacciosa stazione galattica, considerando la conversione del credito imperiale in dollari statunitensi?

Secondo uno studio del 2012 pubblicato su Centives, il blog di economia degli studenti della Lehigh University, il budget per la costruzione della Morte Nera originale ammonta a ben 852 quadrilioni di dollari (in cifre, 852.000.000.000.000.000). Si tratta dell'equivalente in crediti imperiali per la sola costruzione: una cifra che supera di 13.000 volte il PIL globale del 2012. Considerando l'inflazione negli Stati Uniti dal 2012 al 2025, per la costruzione della Morte Nera, oggi, servirebbero intorno a 1.184.080.873.193.550.300 dollari, ovvero 1,2 quintilioni di dollari. Lo studio spiega, inoltre, che queste spese sono dovute alla produzione dell'acciaio, che si stima richiederà 833.315 anni. Ridimensionando la Morte Nera, questo richiede circa 1,08 x 1.000.000.000.000.000 tonnellate di acciaio. Lo studio afferma inoltre che la Terra ha abbastanza ferro per creare 2 milioni di Morti Nere.



Le statistiche sopra menzionate si riferiscono solo alla costruzione, ma per quanto riguarda il carburante? Secondo un'infografica del 2016, creata dal fornitore di energia britannico Ovo Energy, i costi operativi giornalieri si aggirerebbero intorno ai 7.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000, ovvero 7,7 ottilioni di dollari. Solo da questa cifra, si può supporre che il budget, applicato all'attuale inflazione, sarebbe decisamente complicato da calcolare.

Star Wars: chi ha progettato la Morte Nera?

Lo scienziato dietro il superlaser della Morte Nera è Galen Erso, interpretato da Mads Mikkelsen nel film Rogue One: A Star Wars Story (2016). È costretto a lavorare per l’Impero, ma sabota il progetto inserendo di proposito un punto debole nel reattore principale: quello che Luke Skywalker (Mark Hamill) sfrutterà per distruggerla. Per anni, uno dei buchi di trama più evidenti di Una Nuova Speranza è stato proprio il fatto che la Morte Nera presentasse una vulnerabilità, rendendo più facile per Luke distruggerla nella battaglia culminante.

L'idea che l'Impero avesse intenzionalmente inserito una falla nella propria super arma è paradossale e per quasi 40 anni è stata fonte di scherno da parte di critici e fan. L'uscita di Rogue One ha capovolto questa percezione introducendo il già citato ricercatore imperiale. Il principale progettista della Morte Nera, in preda al senso di colpa, ha inserito nella sua creazione un punto debole, ben visibile nei piani che la squadra recupera nella fatale missione sul pianeta Scarif. Pensate a tutto quel denaro, investito nella Morte Nera solo per essere distrutto!

In Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi (1983), l'Impero ha tentato di costruire una seconda Morte Nera, solo per essere distrutto dall'Alleanza Ribelle guidata da Lando Calrissian (Billy Dee Williams). Quasi 30 anni dopo, il Primo Ordine costruisce la Base Starkiller in Il risveglio della Forza (2015), distrutta da una flotta di piloti di X-Wing della Resistenza guidati da Poe Dameron (Oscar Isaac). La stazione galattica è l'icona per antonomasia del franchise, al pari delle spade laser e del casco di Darth Vader. Se è vero che 'non c'è due senza tre', è possibile che Lucasfilm riproponga la Morte Nera - o una super arma analoga - nei prossimi film? Con ben otto titoli in cantiere (tra cui Starfighter con Ryan Gosling e la trilogia di Simon Kinberg) chissà cosa riserva il futuro.