Star Wars, il copione di Harrison Ford venduto per una cifra corposa

Nell'estate del 1976 Harrison Ford aveva affittato i due piani superiori di un'abitazione a Notting Hill, Londra. Si dimenticò lì parte della quarta stesura del copione dell'originale Star Wars, Guerre stellari. I proprietari hanno messo il cimelio all'asta, ricavandone una bella cifra.

Il buon Harrison Ford, quando la sua carriera non era ancora decollata, era un po' sbadato: abbastanza da dimenticare in un appartamento preso in affitto a Londra una versione non definitiva del copione di Guerre stellari. Sì, proprio lo Star Wars di George Lucas, l'origine del mito. Quasi mezzo secolo dopo, i proprietari che ritrovarono il cimelio, dopo averlo ottenuto in regalo dall'attore, l'hanno messo all'asta, vinta da un collezionista austriaco. Leggi anche Harrison Ford e il premio alla Carriera ai Critics Choice Awards: "Sono stato fortunatissimo"

Il copione di Guerre Stellari di Harrison Ford all'asta, venduto per oltre 13.000 dollari

Estate del 1976, Londra, quartiere di Notting Hill. Un attore americano di nome Harrison Ford, reduce da ruoli secondari in American Graffiti e La conversazione, non ancora una star, dimentica un copione nei due piani superiori dell'appartamento che ha preso in affitto. Non è una sceneggiatura qualunque: è la quarta stesura di The Adventures of Luke Starkiller. E cosa sarebbe? Forse lo conoscete col suo titolo definitivo: Star Wars, cioè Guerre stellari, uscito - anzi esploso - nel 1977. C'erano diverse differenze rispetto al film finito: a parte le ovvie, la presentazione di Chewbacca in una taverna. Al di là di queste notizie che gli appassionati conoscono bene, quel copione stampato e incompleto aveva un valore a prescindere: quasi cinquant'anni dopo (così tardi?), i proprietari dell'appartamento hanno deciso di metterlo all'asta, chiusa sabato per la modica cifra di 13.600 dollari (avremmo immaginato anche di più). Le pagine hanno note scritte a mano da parte di Harrison, e hanno un sapore vissuto che Sarah Torode di Excalibur Auctions ha enfatizzato per fomentare le puntate: "Ha il suo DNA, forse c'è persino il sudore di Ford sopra!" I proprietari dell'appartamento (o i loro eredi?) vivevano nei piani inferiori, e non avevano di certo capito che appena sopra di loro si stava facendo la storia. L'hanno capito dopo, comunque... e ora si godono i frutti del loro colpo di fortuna, nonché di una sbadataggine di Harrison che oggi porterebbe a un ciclopico terremoto produttivo.