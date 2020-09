Star Wars, Daisy Ridley: "I genitori di Rey continuavano a cambiare durante le riprese"

News Cinema

Daisy Ridley ha ammesso che fino a Star Wars L'ascesa di Skywalker, persino durante le riprese, non c'era una decisione netta sul passato di Rey.

Chiacchierando di Star Wars in un'intervista del Jimmy Kimmel Live, Daisy Ridley ha candidamente rivelato la verità (a dir il vero intuibile) sulla gestione della sua Rey nella nuova trilogia, composta da Il risveglio della Forza, Gli ultimi jedi e L'ascesa di Skywalker: avete presente il tormentone sull'identità dei genitori di Rey, mantenuta nel più totale mistero fino all'uscita di Episodio IX lo scorso Natale? Sapete perché nessuno rispondeva? Non ne avevano la più pallida idea. Ecco le parole precisi di Daisy sull'argomento.

All'inizio si giocava su un legame con Obi-Wan. C'erano diverse versioni, alla fine ci si è assestati sul "lei non era nessuno". Poi è arrivato Episodio IX, J. J. mi ha presentato il film dicendo "E' la nipote di Palpatine" e io: "Figo". Due settimane dopo mi fa: "Oh, non siamo sicuri ancora..." Continuava a cambiare. Anche mentre giravamo, io la risposta non la sapevo.