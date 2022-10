Star Wars, Christian Bale aperto a un ruolo, ma con ironia

News Cinema

Christian Bale ha detto di essere pronto a un ruolo nell'universo di Star Wars. Il suo personaggio preferito è uno scherzo, ma l'appello alla Lucasfilm sembra sincero...

Vedreste Christian Bale nel mondo di Star Wars? L'attore ha già fatto capolino nella famiglia allargata Disney con Thor: Love and Thunder, però in una chiacchierata con Hollywood Reporter ha citato la galassia lontana lontana e ha espresso un desiderio. Non ha nemmeno dimenticato una robusta dose di ironia, ma al di là dello scherzo la dichiarazione d'affetto suona sincera... Leggi anche Christian Bale: "Gorr più facile da interpretare di Batman"

Christian Bale aperto a Star Wars, pronto per uno stormtrooper

Prossimamente in Amsterdam di David O. Russell, nelle nostre sale dal 27 ottobre, Christian Bale ha parlato del mondo di Star Wars in un'intervista con Hollywood Reporter. Incalzato sulla possibilità che in futuro possa apparire nella saga, in una delle sue diramazioni tra cinema e serie tv su Disney+, Bale ha dato l'aria di avere la risposta burlona pronta, ma ha colto pure l'occasione per lanciare un messaggio a chi di dovere. I vertici Lucasfilm saranno in ascolto?

Tutto quello che ho sempre voluto fare in Star Wars era indossare un abito starwarsiano e sbattere la testa contro una porta o una roba del genere, mentre ci passavo. I veri nerd che hanno guardato Guerre stellari sin troppe volte conoscono bene quella scena in cui lo stormtrooper sbatte la testa contro una porta mentre passa. Volevo essere quello lì. Tutto qui. Ma guarda, sono fortunato a essere qualcosa in più di quello adesso. Sarebbe bellissimo. Ho ancora le action figure di quand'ero bambino. Conosco anche Kathleen Kennedy molto bene, perché stava lavorando con Spielberg quando feci L'impero del sole e ora gestisce l'universo di Star Wars... [è la presidente della Lucasfilm, ndr]