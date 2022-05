Star Wars, addio al designer della Morte Nera, Colin Cantwell

News Cinema

È morto a 90 anni il designer Colin Cantwell: aveva progettato la Morte Nera per Guerre Stellari, insieme agli X-Wing, ai TIE Fighter e allo Star Destroyer. Una vera leggenda.

È deceduto all'età di 90 anni Colin Cantwell, leggendario designer di Hollywood, attivo tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Ottanta: progettò la famosa Morte Nera (Death Star) per Guerre stellari di George Lucas, contribuendo anche ai progetti dei mitici X-Wing, TIE Fighter e Star Destroyer. In definitiva, una buona parte della mitologia tecnologica di Star Wars era passata dalle sue visualizzazioni. Ma non aveva legato in realtà il suo nome solo alla galassia lontana lontana... Leggi anche È morto David Prowse, il Darth Vader di Star Wars

Colin Cantwell, morto il designer di Star Wars, Wargames e 2001: Odissea nello spazio

Nato nel 1932 a San Francisco, Colin Cantwell era legato allo spazio: lavorò alla NASA (nel 1969 fu nello studio della CBS nella celebre diretta dell'allunaggio dell'Apolo 11). Nei primi Settanta cominciò a coniugare questa specializzazione con la divulgazione e l'intrattenimento, scrivendo e dirigendo una delle prime esperienze multimediali didattiche, "Voyage to the Outer Planets" (1973), che rimane una pietra miliare in questo tipo di attrazione, un esperimento da pioniere.

George Lucas lo volle per il design iniziale di tutti i veicoli che popolarono il suo Guerre Stellari (1977), tra cui la celebre Death Star (Morte Nera nell'edizione italiana), gli X-Wing, i TIE-Fighter e lo Star Destroyer, solo per citare i più popolari. Nonostante questi elementi avessero ricevuto ulteriori ritocchi e riletture da Ralph McQuarrie e Joe Johnston, di solito più citati di lui, nell'ultimo decennio il suo importante contributo era stato riconosciuto anche dai fan, nelle fiere di settore.

Prima ancora comunque Cantwell aveva dato una mano a Stanley Kubrick per 2001 - Odissea nello spazio (1968), occupandosi di alcuni effetti fotografici speciali (oltre ad aver sconsigliato Stanley su un'introduzione interamente parlata a dialogata di oltre venti minuti: Colin andava fiero di averlo dissuaso!). Tra il 1979 e il 1983 fornì il suo gusto visivo alle prime rappresentazioni della computer grafica in Capitan Rogers nel 25° secolo e soprattutto nell'epocale Wargames - Giochi di guerra.