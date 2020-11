È morto David Prowse, il Darth Vader di Star Wars

News Cinema

All'età di 85 anni se n'è andato David Prowse, attore ed ex body builder che recitava dietro la maschera di Darth Vader nella trilogia originale di Star Wars.

Si è spento all'età di 85 anni colui che si celava dietro la maschera di uno dei più malvagi personaggi della storia del cinema. David Prowse è stato l'imponente attore che ha interpretato Darth Vader, o Dart Fener se preferite la versione italiana, nella prima trilogia di Star Wars. Nato a Bristol in Inghilterra nel 1935, fu un campione di body building così come lo era il più giovane Arnold Schwarzenegger, di cui divenne amico. Mostrando i muscoli agli eventi televisivi, fu contattato per fare una comparsata vestito da Frankenstein in Casino Royale, film parodia su James Bond del 1967. Dimostrò interesse verso la recitazione e fu grazie a una piccola parte da maggiordomo/bodyguard in Arancia Meccanica che George Lucas lo notò.

Grazie all'imponente fisico e alla statura di 1,98 metri di altezza, "Lucas mi disse di scegliere tra due personaggi" ricordava David Prowse in un'intervista del 2016, "uno si chiama Chewbacca ed è una specie di gigantesco orsacchiotto, l'altro è il cattivo principale... bè, grazie molte, prenderò il cattivo". L'attore non sapeva ancora che avrebbe dovuto recitare mascherato con addosso un costume fatto in pelle e vetroresina per un peso totale di quasi 20 kg. "L'elmo mi rendeva praticamente cieco e il calore generato dal costume viaggiava verso l'alto fino ad appannare le lenti, il che era a dir poco scomodo, ma non era un problema insormontabile fintanto che potevo guardare in basso attraverso il foro triangolare del naso usarlo come uno spioncino".

"Tutte quelle pose da culturista per impressionare i giudici mi servirono a qualcolsa" disse David Prowse la cui recitazione non andò oltre il movimento delle braccia o l'inclinazione della testa, "da sotto il costume rifinivo qui ed esageravo là, trattando ogni gesto come una posa". L'attore era imponente, ma la sua voce non era altrettanto indimidatoria, anzi, un vago accento dell'ovest britannico spesso associato ai contadini gli era valso sul set, da parte di Carrie Fisher, il soprannome di Darth Farmer. In fase di post-produzione dunque, Lucas affidò la voce di Darth Vader a James Earl Jones mentre il respiro è un effetto sonoro del sound designer Ben Burtt che registrò se stesso attraverso un respiratore subacqueo. Per Il ritorno dello Jedi, quando viene smascherato, Prowse lasciò il posto all'attore Sebastian Shaw perché il volto di quest'ultimo era più anziano e così doveva sembrare il personaggio nella visione di Lucas. Prowse fu anche sostituito per i combattimenti, in cui è lo stuntman Bob Anderson a tirare di scherma con la spada laser.