Star Wars 8 Gli ultimi Jedi, alcuni fan vogliono escluderlo dal canone: ecco la risposta del regista

Mettere le mani su una delle saghe più popolari di sempre non è un'operazione semplice. Già Il Risveglio della Forza di J. J. Abrams aveva ricevuto numerose critiche da parte dei fan per non essere stato in grado di introdurre spunti originali rispetto ai film precedenti. La stessa sorte tocca ora al regista Rian Johnson, ma questa volta per il motivo opposto: i fan ritengono che Star Wars: Gli ultimi Jedi si sia allontanato troppo dal sentiero tracciato, tradendo lo spirito della saga. Eppure il successo riscontrato al botteghino parla chiaro: negli USA l'Episodio VIII della saga di Star Wars ha registrato il secondo migliore esordio al box office di tutti i tempi e nel momento in cui scriviamo il film ha superato il mezzo miliardo d'incasso in tutto il mondo. Lo stesso George Lucas, dopo aver accolto tiepidamente l'Episodio VII, si è espresso positivamente su Gli ultimi Jedi.





Di fatto, l'accoglienza di questo ultimo episodio ha diviso nettamente il pubblico. I fan più incalliti hanno concretizzato la loro delusione in una petizione online su Change.org per escludere Gli Ultimi Jedi dal canone ufficiale della saga. Il loro appello si rivolge direttamente alla Walt Disney Company: "L'episodio VIII è stato una farsa. Ha completamente distrutto l'eredità di Luke Skywalker e dei cavalieri Jedi. Ha distrutto proprio le ragioni che hanno portato la maggior parte di noi, come fa, ad amare Star Wars".

I fan suggeriscono anche una soluzione: "Proprio come avete spazzato via 30 anni di storie, vi chiediamo di spazzarne via ancora una: Gli ultimi Jedi. Rimuovetela dal canone, rimandate l'uscita dell'Episodio IX e rifate l'ottavo in modo da ristabilire l'eredità, l'integrità e la personalità di Luke Skywalker".



Dopo le oltre 30 mila firme raccolte, non ha tardato ad arrivare la risposta di Rian Johnson. Dopo aver spiegato che la nuova trilogia segue il percorso di Rey, Finn e Poe senza alcuna intenzione di distruggere il passato della saga, il regista esprime la propria comprensione nei confronti del disappunto dei fan: "È perché ci tengono a queste cose. Fa male quando ti aspetti un risultato specifico e non lo ottieni da qualcosa che ami. Fa sempre male. Non mi offendo personalmente se un fan reagisce in modo negativo o se se la prende con me su Twitter. Va bene. Fa parte del mio lavoro accettare anche le critiche negative".

Tuttavia, il quadro non è così tragico come sembra: "Vorrei aggiungere - continua Johnson – che circa l'80-90% delle reazioni che ho riscontrato su Twitter sono state davvero adorabili. Ho percepito molto affetto da parte dei fan. Parlare degli aspetti negativi non significa fornire un quadro complessivo della reazione dei fan".