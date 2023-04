Star Trek: Section 31 con Michelle Yeoh ordinato ufficialmente a Paramount+, ma non è più una serie

News Serie TV

Alex Kurtzman annuncia una nuova fase per il franchise Star Trek.

Star Trek: Section 31 si farà. Dopo un lungo sviluppo, il servizio streaming ha ufficializzato l'ordine del nuovo spin-off di Star Trek: Discovery incentrato sull'Imperatrice Philippa Georgiou, personaggio interpretato da Michelle Yeoh, recentemente premiata con l'Oscar per Everything Everywhere All at Once. Tuttavia, diversamente da quanto ci si aspettava finora, non si tratterà di una serie ma di un film tv.

La trama di Star Trek: Section 31

Star Trek: Section 31 vedrà Georgiou unirsi a una divisione segreta della Flotta Stellare incaricata di proteggere la Federazione dei Pianeti Uniti mentre affronta i peccati del suo passato. Descritto come un incrocio tra Mission: Impossible e Guardiani della Galassia, il film sarà l'inizio di una nuova fase per il franchise Star Trek, con il suo demiurgo Alex Kurtzman determinato a realizzare più lungometraggi (almeno uno ogni due anni) incastrati nei racconti di Discovery e delle altre serie arrivate negli ultimi anni.

L'idea di trasformare Star Trek: Section 31 in un film risale alla scorsa estate, quando Kurtzman e CBS Studios, lo studio dietro il franchise, si sono ritrovati a fare i conti con l'agenda fitta d'impegni della Yeoh (sarà anche nell'imminente nuova serie di Disney+ Alla ricerca di me), i timori di avere troppi show in corso contemporaneamente nel franchise e il desiderio di ritagliarsi uno spazio nel segmento degli eventi cinematografici.

Le dichiarazioni

"Sono più che entusiasta di tornare dalla mia famiglia di Star Trek e nel ruolo che ho amato per così tanto tempo" ha dichiarato Yeoh, interprete di Philippa Georgiou nelle prime stagioni di Discovery. "La Sezione 31 è stata vicina e cara al mio cuore da quando ho iniziato il viaggio interpretando Philippa nel momento in cui è stata lanciata questa nuova era d'oro di Star Trek. Vederla finalmente ottenere il suo momento è un sogno diventato realtà in un anno che mi ha mostrato l'incredibile potere di non rinunciare mai ai propri sogni. Non vediamo l'ora di condividere ciò che c'è in serbo per voi, e fino ad allora: vivete a lungo e prosperate (a meno che l'Imperatrice Georgiou non decreti diversamente)!".

Kurtzman ha aggiunto: "Nel lontano 2017, prima ancora che andasse in onda la prima stagione di Star Trek: Discovery, Michelle ebbe l'idea di fare uno spin-off per il suo personaggio, Philippa Georgiou. Ha aperto nuovi orizzonti come una delle prime due donne sullo schermo nel pilota per inaugurare una nuova era di Star Trek, e ora, sei anni dopo, Section 31 arriva finalmente sulla scia del suo recente trionfo rivoluzionario. Tutti nel Team Trek non potremmo essere più entusiasti di vedere la nostra leggendaria amica tornare a casa da noi mentre espandiamo la nostra narrazione in angoli nuovi e inesplorati del Trekverse. Lunga vita all'Imperatrice Georgiou; lunga vita a Michelle Yeoh!".