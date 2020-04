Stanley Tucci presenta in un video il suo segreto per un Negroni perfetto

News Cinema

L'attore americano, di casa a Londra, è un noto gourmet e appassionato cuoco e evidentemente non solo.

Lo conosciamo come grande appassionato di cucina e cuoco prodigio. Ma evidentemente non si limita a questo, il sempre impeccabile attore Stanley Tucci, americano di casa ormai a Londra, dove vive con la moglie Felicity Blunt, agente letteraria e sorella di Emily. In un video domestico dalla quarantena ci propone il segreto per fare un perfetto Negroni, uno dei cocktail preferiti nel mondo.

Quello che si dice usare il tempo libero con costrutto e soddisfazione. È la stessa moglie a riprenderlo mentre propone il suo tocco personale in ambito cocktail. L'attore preferisce il gin alla vodka. Il tutto con il sottofondo giusto jazz, che accompagna tutte le tappe in cui Tucci ci guida passo dopo passo, fino al brindisi finale.





Fonte video: account Instagram Stanley Tucci