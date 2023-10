Stamped from the Beginning: il trailer del documentario, fra animazione e live action, sul razzismo in USA

News Cinema

Debutterà su Netflix il 20 novembre Stamped from the Beginning, un documentario sulla nascita e lo sviluppo del razzismo negli Stati Uniti. Del film è appena arrivato il trailer, nel quale coesistono animazione e live action.

Netflix ha appena diffuso il trailer di un documentario che esplora le origini del razzismo negli Stati Uniti e che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 20 novembre. Si intitola Stamped from the Beginning, la regia è di Roger Ross Williams e la fonte di ispirazione è il best seller "Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America", scritto da Ibram X. Kendi.

Stamped from the Beginning: un doc al femminile

Stamped from the Beginning, in realtà, è molto di più di un semplice film che analizza l'evoluzione del razzismo nel paese di Abramo Lincoln e George Washington. In un'intervista rilasciata proprio a Netflix, il regista ha spiegato che non si tratta semplicemente di un doc per gli afroamericani ma di un film sul potere e sui pochi che lo esercitano a svantaggio degli afroamericani, aggiungendo che si augura che la gente, dopo averlo visto, possa intraprenda un cammino di antirazzismo.

Roger Ross Williams ha inoltre raccontato che, più si documentava sull'argomento, e più si rendeva conto che tornavano figure femminili importanti come Angela Davis, Honorée Fanonne Jeffers, Brittany Packnett Cunningham e la dottoressa Jennifer L. Morgan:

Quando abbiamo cominciato a leggere le opere di storici e di studiosi, abbiamo stilato una lunga lista. Mi sono accorto che le persone che hanno cercato di combattere il razzismo erano soprattutto donne afroamericane. Ho chiesto a molte di loro: "Perché fate questo?", e diverse mi hanno dato la stessa risposta, è cioè che non avevano scelta: si trattava delle loro esperienze e della loro vita. E se decidessero di dedicare la propria vita a qualcosa, consisterà nel tentativo di comprendere le ragioni del razzismo che affligge l'America, perché si tratta di una realtà che non possono evitare. Così ho detto a tutti: "In questo film ci saranno soltanto donne afroamericane". È stata un'importante decisione.

Stamped from the Beginning: il trailer

Come si vede dal trailer, Stamped from the Beginning mescola animazione e live action, e l'effetto è incisivo e portentoso. Non mancano le interviste e una colonna sonora ad hoc.