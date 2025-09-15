TGCom24
Springsteen: Liberami dal Nulla, un nuovo trailer ufficiale del film con Jeremy Allen White
News Cinema

Al cinema dal 23 ottobre (con anteprima alla Festa del Cinema di Roma) il biopic su Bruce Springsteen costruito attorno alla registrazione di "Nebraska". Ecco il nuovo trailer di Springsteen: Liberami dal Nulla.

È arrivato un nuovo trailer ufficiale di Springsteen: Liberami dal Nulla (Deliver me from Nowhere), il film biografico su Springsteen che vede protagonista Jeremy Allen White che debutterà nelle sale italiane il 23 ottobre prossimo, probabilmente dopo un'anteprima che si terrà alla Festa del Cinema di Roma. Il film come noto è stato scritto e diretto da Scott Cooper, il regista di film come Crazy Heart e Hostile, che si è basato sul libro omonimo di Warren Zanes che racconta la genesi del leggendario sesto album della carriera di Springsteen, quel "Nebraska" registrato dal Boss nella sua casa di Colts Neck e pubblicato nel 1982.
Come avvenuto in A Complete Unknown, il film su Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet anche nelle parti cantate, anche in questo caso Jeremy Allen White ha davvero eseguito in prima persona le tante canzoni presenti nel film. Al suo fianco nel cast del film troviamo Jeremy Strong (che interpreta Jon Landau, storico manager di Springsteen), Stephen Graham (il padre del cantante), Paul Walter Hauser (il guitar tech Mike Batlan) e Odessa Young (Faye, la ragazza di Bruce dell'epoca). A questi si aggiungono anche Gaby Hoffmann, David Krumholtz, Marc Maron, Johnny Cannizzaro, Harrison Gilbertson, Chris Jaymes Matthew, Anthony Pellicano.
Qui di seguito, il nuovo trailer ufficiale di Springsteen: Liberami dal Nulla nella sua versione originale.

