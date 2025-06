Springsteen: Liberami dal Nulla, The Boss svela perché a volte spariva dal set: "Per Jeremy Allen White è stata dura"

News Cinema

Bruce Springsteen ha spiegato perché le riprese del biopic Springsteen: Liberami dal Nulla sono state molto più traumatiche per Jeremy Allen White che per lui. Il film, diretto da Scott Cooper, racconta il periodo in cui The Boss stava registrando il suo storico album Nebraska.

Per Bruce Springsteen, vedere un capitolo fondamentale della sua vita raccontato nell'atteso biopic Springsteen: Liberami dal Nulla non è stato poi così stressante. Lo stesso, tuttavia, non si può dire di Jeremy Allen White, che nel film interpreta proprio il leggendario cantautore. In un'intervista con Rolling Stone, The Boss ha raccontato apertamente alcuni retroscena sulla realizzazione del lungometraggio di Scott Cooper, spiegando che lui e White avevano stabilito dei limiti per quanto riguarda il tempo che lui avrebbe passato sul set per assistere alle riprese.

Secondo il cantante di Born in the USA, Liberami Dal Nulla è stato un percorso molto più difficile per la star di The Bear che per lui. L'attore è sempre stato "molto, molto tollerante nei miei confronti i giorni in cui apparivo sul set" ha precisato Springsteen. Al tempo stesso, quest'ultimo gli aveva assicurato che, se mai la sua presenza fosse stata d'intralcio durante una scena, sarebbe bastata un'occhiata da parte di White e lui sarebbe tornato a casa.

Così, i giorni in cui sono andato sul set, lui era meravigliosamente tollerante con me. Ed era semplicemente divertente. Era piacevole."

Bruce Springsteen, infatti, è stato avvistato più volte sul set in New Jersey mentre Jeremy Allen White girava delle scene per il biopic. La rockstar ha dichiarato di aver cercato di evitare i giorni in cui White recitava alcuni aspetti "profondamente personali" della sua vita. "Voglio dire, c'è qualcosa di insolito in questo film - ha confessato - perché, in un certo senso, racconta alcuni dei giorni più dolorosi della mia vita". Quando quei momenti difficili venivano messi in scena, Springsteen ha svelato che "restava semplicemente a casa" perché voleva che gli attori "si sentissero completamente liberi e non volevo intralciarli".

Sebbene abbia cercato di trovare un equilibrio tra l'essere presente e il dare spazio, il cantante ha affermato che se Scott Cooper, sceneggiatore e regista del film, "avesse voluto o avesse avuto bisogno della mia presenza per qualsiasi cosa, avrei cercato di accontentarlo".

Springsteen: Liberami dal Nulla, il trailer del biopic su The Boss con Jeremy Allen White

Mercoledì 18 giugno, la 20th Century Studios ha pubblicato il trailer di Springsteen: Liberami dal Nulla, che esplorerà il periodo in cui The Boss ha registrato il suo sesto album in studio, Nebraska, del 1982. Nel filmato si vede anche White che canta l'iconica Born to Run, del 1975. Nel biopic, a tal proposito, ogni canzone è eseguita personalmente dall'attore.

Secondo la sinossi, il film si immerge in un periodo della vita in cui Springsteen "era un giovane musicista sull'orlo del successo mondiale, che lottava per conciliare le pressioni del successo con i fantasmi del suo passato". Nebraska, che Bruce ha registrato da solo mentre, al contempo, lui e la E Street Band erano impegnati a realizzare altra musica, "ha segnato un momento cruciale della sua vita ed è considerato uno dei suoi lavori più duraturi: un disco acustico crudo e inquietante, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere".

Il film è tratto dal romanzo biografico Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska di Warren Zanes. Completano il cast gli attori Stephen Graham (Douglas "Dutch" Springsteen, padre di Bruce), Paul Walter Hauser (Mike Batlan, il prmo guitar tech di Springsteen), Odessa Young (Faye, interesse amoroso di Bruce) e Johnny Cannizzaro (Steve Van Zandt della E Street Band).