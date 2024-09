Spin the Bottle: un mortale gioco della bottiglia nel trailer dell'horror con Justing Long

News Cinema

Justin Long è uno degli interpreti di Spin the Bottle, un film che declina in chiave horror il famoso gioco della bottiglia.

Avendo passato da un bel mezzo l'età in cui si giocava alla bottiglia, che va in genere dalla preadolescenza all'adolescenza vera e propria, non sapevamo che questo gioco malizioso fosse ancora in uso, ma almeno in America deve esserlo, visto che il regista Gavin Wiesen ci ha costruito attorno un horror intitolato appunto Spin the Bottle, che in patria uscirà direttamente in digitale il 4 ottobre e di cui vi proponiamo il trailer originale, approfittando del countdown per Halloween, data cara a tutti gli horrorofili.

Spin the Bottle: la trama e il cast

Cosa può andare storto quando si decide di giocare alla bottiglia in una casa che è stata testimone di atroci fatti di sangue? Tutto, appunto, come dimostra il trailer di Spin the Bottle, di cui questa è la trama ufficiale: "Quando un gruppo di amici fa il gioco della bottiglia in una casa segnata da un brutale massacro, senza rendersene conto liberano uno spirito malvagio e iniziano a morire in modi terrificanti. Ora i sopravvissuti devono restare uniti per scoprire gli oscuri segreti della casa e mettere fine alla carneficina". Nel cast ci sono anche dei volti noti, a partire da Justin Long, per proseguire con Tanner Stine, Kaylee Kaneshiro, Tony Amendola, Ryan Whitney, Hal Cumpston, Angela Halili, Samantha Cormier e Ali Larter.