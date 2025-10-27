TGCom24
Spike Lee
Spike Lee
News Cinema

Spike Lee riceverà la Stella della Mole al Torino Film Festival

Mauro Donzelli

Il regista americano Spike Lee sarà fra gli ospiti di rilievo della prossima edizione, la 43esima, del Torino Film Festival, dove riceverà il riconoscimento creato negli ultimi anni, la Stella della Mole. Ecco i dettagli.

Spike Lee riceverà la Stella della Mole al Torino Film Festival

Si inizia a delineare il programma di ospiti in arrivo al prossimo 43° Torino Film Festival. Dopo Juliette Binoche e Vanessa Redgrave, arriva ora la notizia che ci sarà anche Spike Lee, che presenerà il suo ultimo film, Highest 2 Lowest, presentato allo scorso Festival di Cannes e disponibile su AppleTv+, e riceverà la Stella della Mole "per il suo eccezionale contributo all’arte cinematografica. Con uno stile inconfondibile e una carriera costellata da opere che hanno ridefinito il linguaggio del cinema stesso, come Fa' la cosa giusta, Inside Man e BlacKkKlansman, Spike Lee ha acceso il dibattito sui più importanti temi sociali e politici, lasciando un’impronta indelebile nella storia del cinema internazionale. Highest 2 Lowest, la sua nuova opera che segna la quinta collaborazione tra il regista e Denzel Washington, riconferma ancora una volta la sua capacità di raccontare l’America contemporanea con sguardo critico, poetico e visivamente potente".

Giulio Base, Direttore del Torino Film Festival, ha dichiarato: “Consegnare la Stella della Mole a Spike Lee significa celebrare un pioniere: il primo grande regista afroamericano ad aver portato la sua voce radicale e inconfondibile nel cuore del cinema mainstream mondiale, mantenendone intatta la forza. Nei suoi film convivono rigore e passione, politica e musica, rabbia e poesia. Nelle volte in cui l’ho incontrato, dietro l’autore immenso ho trovato un uomo dalla simpatia luminosa, capace di accoglierti con una risata franca: un maestro che sa unire profondità e leggerezza”.

La Stella della Mole è il riconoscimento cinematografico assegnato a "figure di spicco del cinema internazionale, che hanno dato contributi significativi al mondo della settima arte. Una celebrazione del cinema d'autore e della creatività artistica che onora chi ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale".

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione

