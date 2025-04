Spike Lee e Denzel Washington, il loro Highest 2 Lowest sarà a Cannes, ma fuori concorso

News Cinema

Thierry Fremaux, direttore artistico del Festival di Cannes, aveva ironicamente detto che magari aveva dimenticato qualcuno, nell'annuncio dei film nella manifestazione. Spike Lee ha provveduto da solo sui social a comunicare che lui e Denzel porteranno fuori concorso Highest 2 Lowest.

Forse c'è anche Spike Lee tra gli autori che hanno mandato un messaggio di amabile rimprovero al direttore artistico del Festival di Cannes, come Thierry Fremaux stesso ha detto: nell'annuncio del programma di Cannes 2025 potrebbe aver dimenticato di segnalare fuori concorso anche il nuovo Highest 2 Lowest, quinta collaborazione tra Lee e un'altra leggenda come Denzel Washington. Fatto sta che Spike stesso sui social si è occupato di svelare la loro partecipazione al Festival, che si terrà dal 13 al 24 maggio.

Highest 2 Lowest, Spike Lee e Denzel Washington di nuovo insieme a Cannes

Highest 2 Lowest di Spike Lee, interpretato da Denzel Washington, sarà quindi Fuori Concorso al Festival di Cannes 2025, in buona compagnia con Mission: Impossible - The Final Reckoning, Partir un jour di Amelie Bonin e Vie Privée di Rebecca Zlotowski. Lee non è nuovo a Cannes: celebre la sua gaffe da Presidente della Giuria, quando annunciò troppo presto il film vincitore della Palma d'Oro nel 2021 (era Titane). Non è nemmeno la prima volta che Spike passa dal Festival con una sua opera: Jungle Fever vinse il Premio della Giuria Ecumenica e quello al miglior attore non protagonista (Samuel L. Jackson) nel 1991. Era proprio una delle collaborazioni proficue del regista con Washington, insieme a Mo' Better Blues, Malcolm X e Inside Man. Il legame di amicizia pluridecennale si concretizza questa volta con un progetto che incrocia un adattamento e un remake.

Highest 2 Lowest è infatti tanto il remake di Anatomia di un rapimento (1963) di Akira Kurosawa, quanto un nuovo adattamento del romanzo "Due colpi in uno" di Ed McBain, scritto con lo pseudonimo di Evan Hunter e pubblicato nel 1959, dal quale il film di Kurosawa proveniva. La trama del "Riscatto del Re" ("King's Ransom" è il titolo originale del libro) vede un ricco imprenditore di fronte alla prospettiva di pagare un riscatto per salvare un bambino rapito, ben sapendo che quella cifra gli servirebbe per un'operazione finanziaria fondamentale per le sue ambizioni. Non sappiamo come Lee e lo sceneggiatore Alan Fox abbiano modificato la narrazione, ma sappiamo che nel cast oltre a Washington ci sono tra gli altri anche Jeffrey Wright e LaChanze.