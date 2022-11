Spielberg omaggiato dalla Berlinale: a lui l'Orso d'oro onorario

News Cinema

Il Festival di Berlino 2023, che si terrà dal 16 al 26 febbraio prossimi, celebrerà il talento e l'opera di questro straordinario regista con un Orso d'oro onorario e un Omaggio che sarà l'occasione per rivedere molti dei suoi capolavori.

Il Festival di Berlino 2023 (che si terrà dal 16 al 26 febbraio prossimi) tributerà il l'Orso d'oro onorario a uno dei più grandi registi viventi e della storia del cinema tutto, Steven Spielberg, di cui verrà proiettato l'ultimo capolavoro, The Fabelmans, nel contesto della cerimonia di premiazione.

A Spielberg verrà anche dedicato l'Omaggio della Berlinale numero 73, che darà al pubblico la possibilità di vedere molti dei più importanti film della carriera di un autore dalla filmografia vastissima e variegata, caratterizzata da straordinari successi di pubblico e critica, titoli che hanno segnato in maniera indelebile l'immaginario del pubblico di tutto il mondo, e che gli è valsa tre premi Oscar su un totale di diciannove nomination (destinate sicuramente ad aumentare grazie a The Fabelmans).

Questa la dichiarazione ufficiale di Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek, coppia alla guida della Berlinale:

“Con una carriera incredibile, Steven Spielberg non ha solo incantato generazioni di spettatori in tutto il mondo, ma ha anche dato un nuovo significato al cinema inteso come fabbrica dei sogni. Che riguardasssero l'eterna magia del mondo degli adolescenti, o la realtà che ha modellato la Storia, i suoi film ci hanno portato a un livello diverso, nel quale il grande schermo diventa la superficie adegiata per dare adeguata rappresentazione alle nostre emozioni. Se la Berlinale 2023 è per noi un nuovo inizio, non potevamo trovare un primo passo migliore di quello rappresentato dal grande lavoro di Spielberg".