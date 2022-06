Spider-Man No Way Home torna al cinema in versione estesa: il video con l'annuncio

News Cinema

Un breve e spassoso video con i tre Spidey annuncia il ritorno in sala, per ora negli Stati Uniti e in Canada, di Spider-Man: No Way Home. La bella sorpresa è che chi sprofonderà in una poltrona nel buio di una sala vedrà il film in versione estesa.

Buone notizie per i fan della trilogia dello Spider-Man con Tom Holland e soprattutto per coloro che hanno adorato ritrovare Andrew Garfield e Tobey Maguire sempre nei panni del supereroe dal costume rosso e blu. Negli Stati Uniti Spider-Man: No Way Home tornerà al cinema! La data è il 2 settembre, e se vi trovate in viaggio negli States, approfittate dell'occasione. Al momento non sappiamo se il miracolo arriverà anche in Italia, ma siamo molto fiduciosi. Essendo il cinecomic legato a una major, di solito ci si muove nella stessa maniera in tutto il mondo, o almeno in quello occidentale. Ma non finisce qui, perché quella che il pubblico vedrà in sala sarà una extended version del film.

Il video dei tre Spider-Man con l'annuncio del ritorno in sala

Ad annunciarci il ritorno di Spider-Man: No Way Home sugli schermi cinematografici oltre Oceano è un video condiviso sull'account Twitter ufficiale del film. Si vedono Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire che se la ridono. Ecco cosa c'è scritto nella didascalia:

Volevate più Spidey e adesso ce l'avete. La versione con più cose divertenti arriva al cinema negli Stati Uniti e in Canada il 2 settembre. Al più presto vi diremo degli altri paesi.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

E’ quest’ultima frase che ci lascia speranzosi. Evviva!

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home è attualmente è il sesto film con il maggior incasso della storia: 1, 9 miliardi. Il film è stato apprezzato anche dalla critica, e naturalmente da noi di Comingsoon.it.