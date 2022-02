Spider-Man No Way Home inarrestabile: supera Avatar negli USA e Avengers: Endgame in Francia

News Cinema

Gli incassi di Spider-Man: No Way Home continuano ad aumentare di volume e a far registrare un record dopo l'altro.

La candidatura nella categoria dei migliori film dell'anno ai premi Oscar 2022 non è arrivata. Sono in molti a domandarsi se un film come Don't Look Up, per esempio, sia davvero più meritevole di una nomination agli Oscar di Spider-Man: No Way Home. Di concreto intanto ci sono i numeri legati al box office.

Il film con Tom Holland continua ad accumulare denaro in tutto il mondo, soprattutto con i molti spettatori che tornano al cinema a vederlo, e ha da poco oltrepassato 1,8 miliardi di dollari di incasso globale. Questo terzo capitolo dello Spider-Man firmato Sony/Marvel è riuscito a superare Avatar negli incassi sul territorio americano e con 761 mln di dollari è ora il terzo maggiore risultato al box office statunitense dopo Avengers: Endgame (858 mln) e Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza (936 mln).

In Francia invece, le classifiche dei film sono stilate intelligentemente sul numero di spettatori e non sugli incassi, così da evitare il problema dell'inflazione e capire negli anni quali siano realmente i film più visti. Sul territorio francese Spider-Man: No Way Home ha appena oltrepassato la soglia dei 7 milioni di spettatori (pari a circa 49 milioni di euro), un risultato che lo colloca al primo posto tra i film di supereroi di poco sopra Avengers: Endgame.

Al box office italiano il film ha incassato finora poco più di 24 milioni di euro, pari a circa 3 milioni e 200 mila spettatori.