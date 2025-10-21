Spider-Man: Brand New Day, Mark Ruffalo avvistato sul set

News Cinema

Dopo Sadie Sink, anche Mark Ruffalo è stato avvistato sul set di Spider-Man: Brand New Day, la cui produzione procede ormai spedita.

Trapelano altre immagini dal set di Spider-Man: Brand New Day. Dopo Sadie Sink, avvistata finalmente nel Marvel Cinematic Universe, è la volta di uno dei primi Avengers. Come mostrato via X, Mark Ruffalo è apparso sul set del quarto film di Spider-Man interpretato ancora una volta da Tom Holland. Il coinvolgimento di Ruffalo era stato reso noto da tempo e pare che sia finalmente giunto anche il suo momento di effettuare qualche ripresa.

Spider-Man: Brand New Day, avvistato anche Mark Ruffalo sul set del film

Spider-Man coinvolgerà ancora una volta uno dei potenti personaggi degli Avengers. Per il suo quarto capitolo in fase di realizzazione, Peter Parker potrà contare sul supporto (o quantomeno si spera) di Hulk, interpretato ancora una volta da Mark Ruffalo. L’attore in questione è apparso sul set ed è stato immortalato in una nuova immagine via X diventata virale.





EXCLUSIVE!!!!



Mark Ruffalo aka The Hulk seen on Spider-Man Brand New Day! pic.twitter.com/Nt5BBflkOr — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) October 20, 2025

L’immagine in questione mostra Ruffalo ben incappucciato, testimoniando il proprio coinvolgimento nelle riprese del film. Tuttavia in questo caso non ha le fattezze di Hulk. Come specifica Screen Rant, durante le pause tra le varie riprese, l’attore veterano Marvel è stato avvistato spesso con indosso un lungo cappotto verde, in piedi accanto a diversi membri della troupe. Non è chiaro con chi abbia interagito il suo personaggio, ma sappiamo che non sarà l’unico ritorno in Spider-Man: Brand New Day. Oltre a Hulk, infatti, il pubblico ritroverà volti già noti come The Punisher e Scorpion, oltre ai cari amici di Peter Parker MJ e Ned.

In merito al ritorno di Hulk, non molto tempo fa Mark Ruffalo aveva affrontato il suo coinvolgimento nel MCU ai microfoni di ET Online. Ad inizio settembre 2025, aveva spiegato di non aver ancora letto la sceneggiatura del film: “Se dovesse succedere, sarebbe incredibile. Sono cresciuto con questo ruolo e mi ha cambiato la vita nel modo migliore possibile. Ogni volta lavoro con un nuovo regista, mi approccio ad un nuovo mondo ed è così emozionante. Non c’è niente di smile”. Ma come Hulk si aggregherà alla trama di Spider-Man: Brand New Day al momento non è dato sapere. Sony Pictures e Marvel Studios ad oggi non hanno ancora condiviso dettagli specifici in merito alla trama.