Spider-Man 4, Tom Holland annuncia quando partiranno le riprese: "Ci siamo quasi"

Tom Holland aggiorna sullo stato di avanzamento di Spider-Man 4 e rivela quando partiranno le riprese del film.

Tom Holland torna su uno dei temi più cocenti delle ultime settimane: a quando Spider-Man 4? I Marvel Studios hanno recentemente ampliato il proprio calendario d’uscite cinematografiche fino al 2028, facendo spazio ad altri tre titoli (attualmente sconosciuti). Ma quanto dovremo attendere per il prossimo capitolo con protagonista Peter Parker? Dopo No Way Home, in tanti hanno temuto di dover dire addio a Tom Holland e al suo Spider-Man, ma più volte i Marvel Studios insieme a Sony Pictures hanno ribadito l’interesse nei confronti di una nuova storia che avrebbe riportato Tom Holland in azione. Questa volta è l’attore in questione a precisare che non solo il film è concreto, ma che ha già fissato una data per l’inizio delle riprese.

Spider-Man 4, Tom Holland rivela quando inizieranno le riprese del prossimo film

Soltanto la scorsa settimana, Tom Holland ha rivelato di aver dato un primo sguardo alla bozza di sceneggiatura di Spider-Man 4, ammettendo di essere entusiasta del suo ritorno. All’epoca, però, non ha fornito un’esatta tempistica di produzione. Poco dopo è emersa un’indiscrezione che vedrebbe l’attore coinvolto nella produzione del prossimo film di Christopher Nolan, un impegno che di conseguenza ha incendiato gli animi dei fan chiedendosi quale sarebbe stato l’impatto su Spider-Man 4. A fornire una risposta è stato proprio Tom Holland. Intervistato durante The Tonight Show di Jimmy Fallon, ha affrontato l’elefante nella stanza. Stuzzicato dal conduttore, l’attore ha chiesto: “Cosa vuoi sapere?”. Naturalmente di confermare che Spider-Man 4 si farà. A quel punto, l’attore ha risposto:

Sì, si farà, sta succedendo. La prossima estate inizieremo le riprese, è tutto pronto, ci siamo quasi, è super eccitante. Non vedo l’ora.

Chris McKenna ed Erik Sommers, che in passato hanno già collaborato con l’universo di Spider-Man creato da Marvel e Sony, stanno lavorando alla sceneggiatura del quarto film, mentre ad occuparsi della regia sarà Destin Daniel Cretton, che ha già lavorato nel MCU con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Non è stato rivelato alcun dettaglio in merito alla trama del prossimo capitolo di Spider-Man né chi riapparirà.