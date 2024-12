Spider-Man 4, la produttrice rivela da dove ripartirà la storia di Peter Parker

News Cinema

La produttrice Sony Amy Pascal ha fornito qualche indizio sulla trama che accompagnerà Spider-Man 4 con Tom Holland.

Spider-Man 4 è attualmente privo di titolo ufficiale, ma Tom Holland ha garantito che le riprese ufficiali partiranno entro l’estate 2025 così da arrivare al cinema nei tempi prestabiliti. Per combattere l’attesa, la produttrice Sony Amy Pascal, che da anni segue attivamente il franchise in collaborazione con Marvel Studios, ha anticipato su cosa verterà la trama, fornendo un primo indizio sul ritorno di Peter Parker sul grande schermo.

Spider-Man 4, la produttrice anticipa qualche dettaglio sulla trama del prossimo film

Da tempo il pubblico attendeva con emozione l’annuncio del concreto ritorno di Tom Holland nelle vesti di Spider-Man dopo quanto accaduto in No Way Home. E pare che tutto ripartirà proprio da quella decisione finale. Distribuito in sala nel corso del 2021, Spider-Man: No Way Home ha spinto Peter Parker verso una decisione drastica. Dopo aver scombussolato il Multiverso con il supporto maldestro di Doctor Strange, Peter si è visto con le spalle al muro e, pur di ripristinare l’ordine, ha annientato tutta la sua vita. Ha chiesto a Doctor Strange di lanciare un ultimo incantesimo facendo in modo che tutti si dimenticassero non solo della vera identità di Spider-Man, ma anche dell’esistenza di Peter Parker. Un incantesimo che avrebbe attecchito su tutti, anche su MJ (Zendaya) e il suo migliore amico Ned (Jacob Batalon). La scena finale di No Way Home mostra le conseguenze dell’incantesimo andato in porto, con Peter Parker solo ed intenzionato a dedicarsi alla sua identità di Spider-Man. Intervistata da Behind the Lens di Deadline, Amy Pascal ha suggerito che la trama del quarto film su Spider-Man partirà esattamente da quella decisione:

Dobbiamo fare i conti con il fatto che ha deciso che avrebbe rinunciato a essere Peter Parker e che si sarebbe concentrato sull'essere Spider-Man perché essere Peter Parker era troppo difficile. Quindi è di questo che parla il film. E sarà molto emozionante.

Non è chiaro, ad oggi, chi prenderà parte al film a parte Tom Holland, che interpreterà ancora una volta il protagonista. La produzione partirà la prossima estate, come ha confermato l’attore in questione ai microfoni di The Tonight Show di Jimmy Fallon.