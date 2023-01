Spider-Man 4 di Sam Raimi: anche J.K. Simmons ha qualcosa da dire

News Cinema

Mentre si diffondono voci sull’inizio lavorazione dello Spider-Man 4 con Tom Holland, J.K. Simmons parla dell'ipotetico quarto film della saga di Sam Raimi, con Tobey Maguire nei panni del supereroe.

Torniamo a parlare di Spider-Man 4, ma non del quarto capitolo della saga diretta da Jon Watts, che secondo alcuni entrerà in lavorazione già nel 2023 per un'uscita in sala addirittura nel 2024, e comunque prima dell'esordio di Avengers: The Kang Dynasty.

Oggi vogliamo infatti aggiornarvi sull'ipotetico quarto capitolo della prima saga cinematografica dedicata al supereroe Marvel, che per molti resta la più bella. Parliamo naturalmente dei film diretti da Sam Raimi e interpretati da Tobey Maguire, che dal suo universo ha fatto una capatina in quello del gemello Tom Holland,in Spider-Man: No Way Home. C'era anche Andrew Garfield, arrivato direttamente dai due The Amazing Spider-Man. La notizia di oggi è che J.K. Simmons, che in Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 ha impersonato J. Jonah Jameson, burbero capo del quotidiano Daily Bugle, vorrebbe tornare in un ulteriore sequel del franchise originario.

J.K. Simmons farebbe Spider-Man 4 anche domani

Come sappiamo, J.K. Simmons ha interpretato una diversa versione di J. Jonah Jameson in due dei film con Tom Holland, o meglio è apparso nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home e ha recitato in Spider-Man: No Way Home. Durante il podcast The Inside of You with Michael Rosenbaum, all'attore è stato chiesto se tornerebbe volentieri in un quarto Spider-Man diretto da Sam Raimi. Ecco la sua pronta risposta:

Assolutamente sì. Per Sam Raimi farei qualsiasi cosa. Quasi qualsiasi cosa.

Spider-Man 4 di Sam Raimi: dove eravamo rimasti?

Vista la contaminazione fra i tre universi di Spider-Man, non ci sarebbe problema ad avere due J. Jonah Jameson, ma davvero un Spider-Man 4 con la regia di Raimi è possibile?

Ebbene, lo stesso regista è entrato in argomento durante il tour promozionale di Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia, che ha segnato il ritorno del buon Sam nel favoloso mondo dei cinecomic. Parlando di un suo Spider-Man 4, il nostro ha dichiarato:

Non pensavo che fosse possibile, ma dopo aver compiuto il salto nel Multiverso mi sono reso conto che ora tutto è possibile, sono completamente aperto all'idea!

Se davvero Sam Raimi venisse incaricato di proseguire la sua saga, potrebbe riprendere da dove ha lasciato, e cioè dall'abbozzo di sceneggiatura di cui ha parlato, un paio di mesi fa, lo storyboard artist Jeff Henderson. Costui ha rivelato che il nuovo film prevedeva l'ingresso del villain l’Avvoltoio e di sua figlia, che, in una versione del copione, avrebbe rilevato la proprietà del Daily Bugle, sbattendo fuori proprio J. J. Jameson. Accanto a The Volture avremmo quindi trovato The Volturess, personaggio che sarebbe stato affidato ad Angelina Jolie. Altre versioni coinvolgevano sempre il Daily Bulge, e quindi J.K. Simmons avrebbe avuto un buon numero di scene. Per ora, comunque, non c'è nulla di certo, se non la voglia, da parte di molti componenti del cast della trilogia cominciata del 2002, di trasformare la serie in una quadrilogia.

Fondamentale sarebbe la presenza di Tobey Maguire, che ha già dichiarato che aderirebbe volentieri al progetto.