Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti: una clip in anteprima esclusiva del film con James McAvoy

Debutta mercoledì 11 settembre nei cinema italiani Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, il film Blumhouse diretto da James Watkins con protagonista James McAvoy, basato sulla sceneggiatura del film horror danese del 2022. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Due anni fa, nel 2022, il mondo degli appassionati di cinema horror (ma non solo) venne messo a soqquadro dall'arrivo di un film danese davvero potentissimo. Si chiamava Gæsterne (vuol dire: gli ospiti) ma, dal Sundance 2022 in avanti, è diventato noto col suo titolo internazionale, Speak No Evil.

Quel film, scritto e diretto da Christian Tafdrup, raccontava di un incubo a occhi aperti vissuto da una coppia danese che, dopo aver accettato l'invito di una coppia olandese conosciuta in vacanza in Italia alcuni mesi prima, scopriva quello che si celava dietro all'apparente normalità borghese di questi nuovi conoscenti. Per saperne di più sul film basta leggere la recensione di Federico Gironi, prima o dopo averlo visto in streaming su Prime Video.

Anche il film di Tafdrup potete vederlo prima o dopo essere andati al cinema, dal 10 settembre, a vedere il suo remake in lingua inglese, che si intitola ancora una volta Speak No Evil.

La trama è rimasta invariata, ma cambiano le nazionalità dei personaggi protagonisti, questa volta americani in vacanza in Europa (con Italia nuovamente galeotta) da un lato, e inglesi che li invitano a casa loro dall'altro. A interpretare i due americani sono Mackenzie Davis e Scoot McNairy, mentre in quelli dei loro ospiti inglesi troviamo James McAvoy e Aisling Franciosi.

Questo è il trailer italiano ufficiale di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti:



Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film con James McAvoy - HD