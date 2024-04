Speak no Evil: ecco il primo trailer ufficiale del remake horror con James McAvoy

News Cinema

James McAvoy, Aisling Franciosi, Scoot McNairy e Mackenzie Davis sono protagonisti dell'horror Blumhouse di James Watkins, Speak No Evil, remake dell'omonimo film danese. Ecco il trailer ufficiale.

Al centro di Speak No Evil, il nuovo horror Blumhouse, c'è un tema già visto in molti film di genere: quando persone in apparenza normali e amichevoli si rivelano mostri. Si tratta di un escamotage che funziona sempre, anche perché effettivamente è questo il modus operandi di molti psicopatici. E se vi sembra nello specifico di averlo già visto, è probabile, visto che si tratta del remake americano dell'omonimo film danese del 2022. Speak No Evil è diretto da James Watkins e interpretato nei ruoli principali da James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Aisling Franciosi e i piccoli Alix West Lefler e Dan Hough. Questo è l'intrigante trailer originale del film.

Speak No Evil: la trama

Come nell'originale danese, ma con diverse nazionalità, Speak No Evil vede due coppie, una americana e una britannica, che stringono amicizia durante una vacanza in Italia. Al momento di salutarsi, gli inglesi (McAvoy e Franciosi) invitano gli amici per un tranquillo weekend di vacanza nella loro casa di campagna. Ma le cose, rapidamente, volgono al peggio. A giudicare dalle immagini, il remake è molto fedele all'originale di Christian Tafdrup, che vi invitiamo a recuperare.