Spazio Coming Soon: conclusa l'intensa attività del service TV alla 82a Mostra del Cinema di Venezia

Terminati al Lido di Venezia i lavori di Coming Soon Service che, con i propri servizi, ha dato supporto alle produzioni, distribuzioni e uffici stampa che operano nel mondo del cinema e dello streaming.

Così come è accaduto per le scorse edizioni, anche quest'anno Villa Il Nidiolo è stata a tutti gli effetti uno degli spazi più frequentati dell'82ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia.

Il lavoro svolto dal team Coming Soon Service è stato intenso, faticoso, infinito e al contempo preciso, organizzato ed efficente. Non si tratta qui di autoincensarsi, ma di riconoscere il proprio operato sulla base dei feedback ricevuti dai clienti, tanto a caldo durante gli eventi, quanto a freddo a fine Festival.

Chi lavora nel settore tecnico della promozione cinematografica è ben consapevole di quanti imprevisti accadano nelle lunghe giornate di allestimento per conferenze stampa, photocall, round table, interviste televisive e servizi di catering per un significativo numero di persone. Organizzare, allestire sotto il profilo pratico ed estetico, è lo stantard, ma la capacità di affrontare ogni tipo di problema tecnico o di esigenza last minute da parte di un cliente, in modo puntuale e tempestivo, è il valore aggiunto affinché l'esperienza degli ospiti non sia minimamente disturbata.

Ogni giorno negli allestimenti outdoor e indoor di Coming Soon Service si sono avvicendati, quando non sovrapposti, più eventi legati alla presentazione dei film selezionati dalla Mostra. Delegazioni con attori, autori, uffici stampa, organizzatori, make-up artist, parrucchieri, responsabili marketing e dirigenti sono stati ospitati negli spazi appositamente allestiti e brandizzati per loro, per il tempo richiesto allo svolgimento del lavoro. La riservatezza è stata sempre garantita senza che mai ci fosse la men che minima interferenza con altre delegazioni. Allestimenti e riallestimenti sono proseguiti senza sosta per offrire in esclusiva a tutti i clienti tempi e aree dedicate, inclusi i party serali con musica, bevande e cibo fino a notte fonda.

Coming Soon Service e i partner prestigiosi che hanno creduto nel progetto, presenti con i loro prodotti e servizi hanno contato su 500 presenze quotidiane, raddoppiate in occasione delle feste serali. Oltre venti le delegazioni dei film ospitate, inclusi i talent e la stampa accreditata e, parallelamente, gli eventi BeGreat, società che promuove l’affermazione dei talenti sportivi più promettenti per eleggerli a testimonial d’eccellenza del valore e dei valori dello sport, e Look4ward - #BuildYourFuture, un incontro gratuito e riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Più di 10000 consumazioni offerte tra caffè, gelati, bottigliette d’acqua e bevande varie nel corso dei 12 giorni del Festival, per circa 7000 presenze totali. L'attività alla Villa il Nidiolo è realizzata grazie alla collaborazione tra Coming Soon Service e l'agenzia di pubbliche relazioni Golin e con il sostegno dei seguenti partner:

– icona globale del beverage Birra dello Stretto – eccellenza birraia siciliana

– prodotti dolci e salati di qualità Bonaventura Maschio – storica e raffinata distilleria italiana

– vini autentici che raccontano il territorio trevigiano Helba – dry gin di carattere con i sapori dell'Isola d'Elba

– marchio internazionale che fonde stile e innovazione Master Beauty University – accademia di riferimento per make-up artist e professionisti della bellezza

– purezza e leggerezza dalle sorgenti pugliesi Orsini Soda – soft drink ricercati e perfetti per cocktail e degustazioni

– miscele raffinate e aromi inconfondibili della tradizione italiana Recreate – marchio italiano specializzato in beachwear

– moda e accessori dal carattere originale e cosmopolita Craft n Co. – community del settore ristorativo con focus sulla sostenibiltà

– azienda agricola che unisce passione e biodiversità CUS Venezia – storico centro universitario sportivo, promotore di sport e socialità

– organizzazione di eventi sportivi di rilievo internazionale Sospiri Botaniche Veneziane – liquori e distillati che celebrano l’anima di Venezia

Coming Soon Service conferma il proprio impegno a supportare produzioni, distributori, uffici stampa e operatori dell’audiovisivo, offrendo servizi strategici e un’ospitalità prestigiosa durante la Mostra del Cinema di Venezia.