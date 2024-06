Space Cadet: il trailer ufficiale della commedia con Emma Roberts in arrivo su Prime Video

News Cinema

Dopo il disastro di Madame Web, l'attrice americana prova a rifarsi con questo film che arriverà il 4 luglio in streaming sulla piattaforma di Amazon. Ecco trama e trailer di Space Cadet.

Una delle attrici coinvolte nel fallimentare progetto di Madame Web, Emma Roberts prova a far dimenticare quel passo falso con una nuova commedia che la vede protagonista e che vedremo in streaming su Prime Video dal prossimo 4 luglio. Il film in questione si intitola Space Cadet, e vede l'attrice nel ruolo di una ragazza dedita a party e spensieratezza che improvvisamente, e in maniera inaspettata, viene accetata dalla NASA per entare a far parte del suo programma di addestramento astronauti.

Scritto e diretto da Liz W. Garcia (sceneggiatrice di Purple Hearts, film Netflix che va per la maggiore tra i più giovani), Space Cadet vede nel cast coinvolti anche Tom Hopper, Poppy Liu e Gabrielle Union.

Questi sono il trailer ufficiale originale e la trama di Space Cadets:





Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la sua vita non sta prendendo la piega desiderata. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e, grazie ad un piccolo abbellimento ad opera della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu), la sua domanda “truccata” le vale l’ingresso nel programma ultra-competitivo di addestramento per astronauti della NASA. Messa alle strette, Rex deve affidarsi alla propria prontezza di spirito, forza d'animo e determinazione per rientrare tra i primi della classe. I direttori del programma della NASA, Pam (Gabrielle Union) e Logan (Tom Hopper), l’hanno sicuramente notata, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l'addestramento e a raggiungere il cosmo prima di far saltare la sua copertura? Scritto e diretto da Liz W. Garcia (Purple Hearts, The Sinner), Space Cadet è una commedia sul potere di essere se stessi, per seguire i propri sogni e puntare alle stelle.