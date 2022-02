South Park e Beavis & Butt-Head: nuovi film e stagioni su Paramount+

News Cinema

Paramount+ rilancia l'animazione abbracciando e potenziando l'offerta politicamente scorretta degli storici South Park e Beavis & Butt-Head: oltre alle nuove serie, ci saranno lungometraggi animati esclusivi.

Nell'ambito degli annunci Paramount all'assemblea degli azionisti ViacomCBS, il servizio streaming Paramount+, in Italia disponibile tramite Sky, si arricchirà di due marchi storici dell'animazione, che rilancerà con nuovi film e stagioni: parliamo di South Park di Trey Parker e Matt Stone, e di Beavis & Butt-Head di Mike Judge. Vediamo cosa c'è in cantiere nello specifico. Leggi anche Star Trek 4, Sonic 3, il nuovo Transformers e A Quiet Place 3 in arrivo da Paramount

South Park e Beavis & Butt-Head esplodono su Paramount+

Da marzo Paramount+ diventerà la casa che ospiterà gli oltre 310 episodi di South Park, con la prospettiva di costituirsi approdo in esclusiva della serie entro il 2025 (la stagione 27 nel 2024 sarà già disponibile solo lì). A parte questa strategia globale, nel 2022 ci aspettano ben due lungometraggi animati solo per Paramount+, cioè South Park: Post Covid e South Park: Post Covid: The Return Of Covid. Non si dica che Parker & Stone non stanno sul pezzo! L'idea è quella di traghettare il marchio fino al traguardo della trentesima stagione, associando le puntate ad appuntamenti come questi sotto forma di lungometraggio, fino al 2027.

E i nostri più amati deficienti, Beavis & Butt-Head? Nel 2022 li vedremo finalmente di nuovo in un lungometraggio, Beavis & Butt-Head Do the Universe, evoluzione naturale e necessaria del precedente classico Beavis & Butt-Head Do America (1996, castamente tradotto in Italia con un pavido "Beavis & Butt-Head alla conquista dell'America"). La trama del nuovo film: ossessionati da un simulatore in un campo scuola a tema spaziale (al quale sono stati mandati per punizione), Beavis e Butt-Head commettono con l'usuale nonchalance azioni sconsiderate durante una gita allo Space Shuttle...

Paramount+ ospiterà anche l'intera serie animata storica (rimasterizzata), con una stagione nuova di zecca.