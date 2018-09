Soon-Yi difende il marito Woody Allen e attacca Mia Farrow

Non si placa quella che a questo punto diventa è una vera faida famigliare attorno al regista Woody Allen, al centro di accuse ripetute di violenza da parte della figlia adottiva Dylan, dalla cui parte si è schierato il figlio biologico, il giornalista Ronan Farrow (nato Satchel), autore della serie di articoli che hanno dato il via al movimento #MeToo e alla moralizzazione di Hollywood.

Alla querelle si unisce adesso anche la voce di Soon-Yi Previn, figlia adottiva di Mia Farrow e del direttore d'orchestra André Previn e moglie dell'assai più anziano regista da moltissimi anni (non era minorenne all'epoca della loro relazione e non è mai stata sua figlia adottiva). Finora Soon-Yi, da sempre presenza importante ma silenziosa al fianco del marito, era stata zitta, ma adesso ha deciso di rompere il silenzio in un'intervista rilasciata alla giornalista del New York Magazine Daphne Merkin (amica storica di Allen), in cui si toglie un po' di sassolini dalla scarpa.

Secondo lei Mia Farrow si è approfittata del movimento per diffondere bugie su Woody Allen. "Non mi è mai interessato scrivere un "Mammina cara" per vendicarmi di MIa - ha detto Soon-Yi facendo riferimento alla velenosa biografia di Christina Crawford, figlia adottiva della star Joan Crawford. "Ma quello che è successo a Woody è così tremendo e così ingiusto. Mia si è approfittata del movimento #MeToo e ha fatto sfilare Dylan come vittima. E una intera nuova generazione sente dire quello che non dovrebbe".

Previn racconta che la sua infanzia newyorkese non è stata felice e dice che l'attrice che la aveva adottata era violenta verbalmente e non solo, che la trascurava e aveva i suoi preferiti tra i figli adottivi. Racconta ad esempio che la Farrow li lasciava solo in casa fin da piccoli e che quando la piccola Soon-Yi sbagliava qualcosa mentre imparava l'inglese, le lanciava addosso i mattoncini di legno con le lettere dell'alfabeto e la sospendeva per i piedi a testa in giù per farle andare il sangue alla testa.

La stessa cosa ha sostenuto un altro figlio della Farrow, Moses, nel post su un blog smentito dall'attrice. Quando Mia Farrow, ancora legata ad Allen, scoprì la relazione di Soon-Yi col compagno, la schiaffeggiò e la buttò fuori casa, anche se lei riconosce che il modo in cui lo venne a sapere (scoprendo alcune sue foto di nudo sul caminetto di casa di Allen) fu un vero e proprio trauma per la madre adottiva.

Dylan Farrow resta fedele alla sua versione e difende la madre, sostenendo che l'articolo con le dichiarazioni della sorellastra è "ingiusto e impreciso". "Mia madre non mi ha mai plagiato, ma è stata sempre al mio fianco, anche quando Woody Allen le scatenò contro una legione di avvocati, publicist e alleati come l'autrice di questo pezzo. Grazie a mia madre, sono cresciuta in una casa meravigliosa piena d'amore, creata da lei. Nessuno mi fa sfilare come vittima. Continuo a essere una donna adulta che da due decenni fa delle accuse credibili, supportate da prove".

Anche Ronan Farrow, premio Pulitzer per la sua inchiesta che ha portato all'incriminazione di Harvey Weinstein, ha difeso la madre, criticando la decisione del New York Magazine di pubblicare "un lavoro da sicari, scritto da un'amica e ammiratrice di vecchia data di Woody Allen". "Come giornalista - ha aggiunto nel suo post su Twitter - sono scioccato dalla mancanza di accuratezza sui fatti, dal rifiuto di includere testimonianze oculari che contraddicano le falsità di questo pezzo, e dalla mancanza delle risposte di mia sorella".