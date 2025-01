Sonic 3 vince al boxoffice italiano dell'Epifania, lo seguono Mufasa e Diamanti

News Cinema

Sonic 3 - Il Film è in vetta al boxoffice italiano del weekend esteso all'Epifania, al secondo e terzo posto ci sono Mufasa - Il Re Leone e Diamanti di Ferzan Ozpetek.

Abbiamo sommato gli incassi Cinetel del weekend a quelli del 6 gennaio 2025, così da decretare il vincitore al boxoffice italiano dell'Epifania: i numeri parlano chiaro e la vetta spetta a Sonic 3 - Il Film, con 4.153.200 euro (5.555.000 il totale nostrano fino a questo momento). Il lungometraggio Paramount e SEGA ribadisce la tenuta economica di questa traduzione dai popolari videogiochi con protagonista il porcospino blu, partiti più di trent'anni fa. Questa volta Sonic se la vede con il suo doppio / nemesi Shadow, mentre Jim Carrey interpreta ancora il dr. Robotnik e per la prima volta anche suo nonno! Costato sui 120 milioni di dollari stando a Variety, il film ne ha raccolti nel mondo 336.466.600 (fonte Boxofficemojo). Il quarto capitolo è quindi più che sicuro, scena dei titoli di coda o meno.

Seconda posizione con 3.523.800 per il prequel Mufasa - Il Re Leone, con il quale la Disney torna a visitare uno dei suoi frachise più remunerativi... ma questa volta meno del solito: negli USA questa origin story del padre di Simba ha ceduto il passo a Sonic 3 (168 milioni di dollari contro 187), e nel mondo il film disneyano in CGI fotorealistica registra finora 476.200.000 dollari. Secondo Deadline è costato sui 200 milioni marketing escluso: l'impressione è che riuscirà comunque a rientrare nei costi, ma che di certo non sia stato un successo interplanetario come il precedente remake del 2019 del Re Leone (1.662.000.000 dollari nel mondo, 543.650.000 solo in Nord America). Da noi ha toccato i 19.192.400.

Arrivando a 10.462.000 euro con gli ultimi 3.255.700, Diamanti di Ferzan Ozpetek al terzo posto è senz'altro il film italiano trionfatore delle feste. Questa storia corale al femminile, ambientata in una sartoria cinematografica, sta conquistando il grande pubblico, grazie all'apporto delle tante attrici: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Mara Venier, Giselda Volodi, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Milena Vukotic.