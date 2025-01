Sonic 3 - Il Film, pubblicate alcune suggestive concept art

News Cinema

Mentre Sonic 3 - Il film continua a raccogliere consensi al boxoffice mondiale, il Tacit Sign Studio ha concesso la pubblicazione su X di alcune suggestive concept art realizzate per il film di Jeff Fowler.

Immaginiamo che proseguano in SEGA e Paramount i festeggiamenti per l'esito commerciale solido di Sonic 3 - Il Film, tuttora nelle nostre sale e in procinto di sbarcare in digitale negli USA: il terzo capitolo delle avventure cinematografiche dell'ultratrentenne porcospino blu ha confermato la popolarità di quest'eroe videoludico... e i suoi fan saranno contenti di guardare alcune concept art che il Tacit Sign Studio ha creato per il lungometraggio. Non tutte le scene evidentemente hanno trovato strada nel film completo...



Sonic 3 - Il Film: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Sonic 3 - Il Film, bozzetti esplosivi in attesa dell'uscita in digitale

Sonic 3 - Il Film attualmente viaggia su un incasso mondiale di 422.400.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget stimato sui 120 milioni (fonte Variety). È il lungometraggio più remunerativo tra quelli dedicati alla mascotte SEGA: anche in Italia, con i suoi 7.900.500 euro (fonte Cinetel) è risultato il vincitore di quest'operazione commerciale che è cresciuta via via e che sicuramente avrà un seguito, come d'altronde le scene nei titoli di coda annunciano ampiamente. Tra queste scene c'è un'apparizione di Amy Rose, che salva Sonic da un attacco robotico multiplo: la porcospina rosa, fidanzata del nosto eroe nel canone ufficiale, compare anche nelle concept art per il film, realizzate dal Tacit Sign Studio e diffuse dall'account X di Sonic & and all Characters. Vi si riconoscono diverse sequenze del lungometraggio di Jeff Fowler, con qualche eccezione, come quella in cui Knuckles e Tails sono inseguiti da una... "valanga di oggetti" (alla Katamari Damacy, rimanendo in tema di videogiochi)? Anche le ambientazioni in cui agisce Gerald Robotnik (il nonno di Eggman) sembrano esteticamente diverse da quanto visto nel film finito. Poco male, forse si saprà qualcosa di più dai contenuti extra nelle versioni digitali: nel frattempo, c'è gran materiale per i desktop dei sonic fan di tutto il mondo.





Sonic the Hedgehog 3 movie concept arts thread. Some include scenes that were significantly altered or removed completely [2/4].#Sonic #SonicTheHedgehog #SonicMovie3 #SonicNews pic.twitter.com/uD3vRkheMM — Sonic and all Characters (@SAAC_News) January 20, 2025