Sonic 3, è arrivato il trailer del film con la voce di Keanu Reeves!

News Cinema

Keanu Reeves doppia Shadow nella versione originale di Sonic 3, in arrivo al cinema il 1° gennaio. Ecco il primo trailer del terzo capitolo della trilogia firmata Paramount e SEGA.

Manca ancora qualche mese, quando il 1° gennaio 2025 il nuovo anno sarà celebrato dalla velocità del porcospino SEGA con Sonic 3, terzo capitolo della trasposizione cinematografica della celebre icona dei platform game. Come promesso è stato pubblicato il trailer del film di Jeff Fowler, dove la squadra di eroi capitanata da Sonic deve vedersela con una nuova minaccia: Shadow, doppiato in lingua originale da Keanu Reeves!



Sonic - Il Film: Il Primo Trailer Italiano del Film - HD

Sonic 3, il terzo atto di una fortunata trasposizione

In Sonic 3 a Sonic e ai suoi compagni Tails e Knuckles spetterà contenere una nuova minaccia: Shadow the Hedgehog, una presenza che ha più di un punto in comune con i nostri eroi, ma non è inizialmente benintenzionata, anzi! Creata col progetto Shadow, la nuova creatura ha lasciato per strada l'empatìa, e per affrontarla a Sonic non rimarrà che chiedere aiuto al più improbabile alleato: proprio il dr. Robotnik, interpretato ancora una volta da un assatanato Jim Carrey (accompagnato questa volta dal... nonno?).

Queste traspozioni delle avventure videoludiche di Sonic erano iniziate nel peggiore dei modi quando fu diffuso il primo trailer di Sonic - Il film: i fan contestarono l'aspetto in CGI del loro beniamino, tanto che la Paramount rimandò l'uscita del lungometraggio per rimetterlo in sesto. Costato sui 90 milioni di dollari (fonte The Numbers), il film a inizio 2020 riuscì comunque a incassarne nel mondo quasi 320 (fonte Boxofficemojo), frenato solo dalla pandemia. Il seguito arrivato nel 2022, Sonic 2 - Il film, per un costo sui 100 milioni ne ha portati a casa 405. Shadow è uno dei personaggi relativamente più giovani della scuderia, apparso per la prima volta nel videogioco Sonic Adventure 2 del 2001, pubblicato per la compianta ultima console SEGA, il Dreamcast.