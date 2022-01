Slapface e All the Moons: da Shudder gli inquietanti trailer di due nuovi horror

News Cinema

Shudder è un canale streaming americano dedicato al genere horror, che presenta spesso film interessanti. Ha da poco diffuso i trailer di Slapface e All The Moons, due approcci originali al genere premiati entrambi in festival specializzati nel genere.

All the Moons

Tra gli innumerevoli canali streaming che abbiamo a disposizione, ce ne manca uno come l'americano, interamente dedicato al cinema horror, che presenta spesso nuove produzioni, anche originali. Vi facciamo vedere che andranno in streaming sul canale a febbraio. A noi sembrano entrambi interessanti, soprattutto uno dei due, giudicate voi. Qua sotto per le informazioni.

Il titolo originale di All the Moons è Ilargi Guztiak. Si tratta infatti di un film basco, diretto da Igor Legarreta, che ha vinto parecchi premi alla venticinquesima edizione del Fantasia International Film Festival. Questa la trama di un film in costume che mescola horror, religione ed eventi storici reali:

Siamo nel Nord della Spagna, sul finire del diciannovesimo secolo, alla fine dell'ultima guerra carlista. Una bambina viene salvata dall'orfanotrofio, distrutto da una bomba, da una donna misteriosa. Ferita e vicina alla morte, la ragazzina crede che la donna sia un angelo venuto per portarla in Paradiso. Presto, comunque, scopre che questo strano essere le ha dato il dono della vita eterna trasformandola in vampiro.

Slapface

Può ricordare un po' Come Play di Jacob Chase il secondo dei film di cui vi presentiamo il trailer, l'americano Slapface, diretto da Jeremiah Kipp da un suo corto dallo stesso titolo, che nel cast ha August Maturo, Mike Manning, Mirabelle Lee, Lukas Hassel, Bianca D'Ambrosio, Chiara D'Ambrosio e il veterano Dan Hedaya. Il film ha vinto il premio del pubblico come miglior horror al Cinequest Film Festival. Questa la trama, da cui a dire il vero non si capisce granché della storia:

Dopo la morte della madre, Lucas, un ragazzo solitario che vive in una casa malandata col fratello, cerca regolarmente sollievo nei boschi vicini. Le sue uniche amicizie sono costituite da un gruppo di bulle, ma per lo più sta da solo. Dopo lo strano incontro con un mostro inumano, però, Lucas inizia ad allontanarsi dagli altri. Quando i due stabiliscono un esitante accordo, nasce una bizzarra amicizia e Lucas viene coinvolto in una serie di avventure primordiali-